أعلنت طيران الجزيرة عن انضمامها إلى شركات الطيران التي ستسير رحلات مخصصة لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 المقامة في قطر، حيث أبرمت الشركة اتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية والهيئات القطرية لنقل مشجعي كرة القدم من الكويت إلى مطار حمد الدولي في الدوحة خلال أيام المباريات.



وستقوم طيران الجزيرة بتسيير لغاية 6 رحلات يومية خلال مباريات دور المجموعات التي تنطلق في يوم ٢٠ نوفمبر، وستتم جدولة الرحلات لتصل إلى الدوحة قبل أربع ساعات من موعد المباراة، والعودة إلى الكويت بعد نحو أربع ساعات من صافرة نهاية المباراة. أما خلال مرحلة الربع والنصف نهائي، فستقوم الشركة بتشغيل أربع رحلات يوميا، في حين ستشغل ثلاث رحلات للمباراة النهائية في يوم 18 ديسمبر.



وتعليقا على هذه الرحلات الخاصة بكأس العالم، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «نحن سعداء بإطلاق رحلات حصرية لنقل مشجعي كرة القدم من الكويت إلى الدوحة إلى جميع مباريات كأس العالم، فهذه فرصة من العمر لهم لحضور حدث عالمي يقام على بعد ساعة من الكويت، ولا شك أن الطلب على الرحلات إليه سيكون عاليا».



وأضاف: «بالنيابة عن طيران الجزيرة، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، لما قدمه من دعم لتمكين هذه الرحلات الحصرية ونحن على ثقة من أن كأس العالم سيحقق نجاحا باهرا لقطر».



وستتوافر الحجوزات على هذه الرحلات الحصرية الخاصة بكأس العالم لكرة القدم عبر موقع الشركة على jazeeraairways.com أو تطبيق الجزيرة، وسيتم طرح تذاكر السفر للبيع في بداية شهر سبتمبر المقبل بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني القطرية على جدول الرحلات.



وعلى المشجعين المسافرين إلى الدوحة على الرحلات الخاصة بكأس العالم تقديم تذكرتهم الخاصة بالمباراة لليوم الذي يسافرون فيه، وأن يكونوا مسجلين في نظام «بطاقة هيا» لدخول قطر، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الرحلات الخاصة بكأس العالم متاحة للذهاب والعودة إلى الدوحة في غضون 24 ساعة ولا تحتاج للإقامة في قطر.



وتتوافر جميع معلومات الرحلات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2022 على الصفحة المخصصة على موقع طيران الجزيرة:



jazeeraairways.com/worldcup