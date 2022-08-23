مفرح الشمري



رواد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على موعد مع الطرب والسلطنة يومي 1 و2 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال ليالي «سلطان الألحان» الموسيقار الراحل بليغ حمدي حيث يستذكر المركز ورواده ابداعات هذا الموسيقار الفذ الذي قدم للساحة العربية أغاني خالدة لاتزال تسمع وتطرب من يستمع إليها مثل «وحشتوني، جانا الهوى، حكم علينا الهوى، التوبة، كان يا ما كان، زي العسل، مستنياك، آه يا سمراني اللون»، وغيرها من الاغاني التي تغنى بها كبار المطربين مثل أم كلثوم ووردة الجزائرية وعبدالحليم حافظ وميادة الحناوي وصباح وشادية وعزيزة جلال وغيرهم.



ستتصدى الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف لعزف إبداعات الراحل بليغ حمدي وتمتعنا بها مطربة الاوبرا المصرية رحاب مطاوع بمشاركة الصوتين الكويتيين المميزين خلف المشعوف ومشاعل، وذلك في قاعة الراحل الشيخ جابر العلي الموسيقية بمركز جابر الثقافي.