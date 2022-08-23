أسامة أبوالسعود



أشاد رئيس لجنة المفاوضات بنقابة العاملين في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» مشعل السبيعي بالجهود التي يبذلها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود وتأكيده على الالتزام بمشاركة ممثلي العمال في ملف هيكلة القطاع وحرصه على حقوق العمال.



وشدد السبيعي في تصريح صحافي على ان خفض التكلفة الناجم عن وجود قطاعات متشابهة في الشركات النفطية لا يمكن ان يكون عبر تحميل العمال أعباء إضافية فوق طاقتهم الوظيفية بما يؤثر على قدرتهم ويؤدي الى خفض الإنتاجية وإيجاد نوع من الجمود الوظيفي وهو أمر غير مقبول على جميع الأصعدة، لافتا إلى ان هناك قضايا متعددة لا بد من حسمها في أي هيكلة قادمة للقطاع النفطي وفي مقدمتها «الجمود الوظيفي»، لأنه العدو الأول للنقابات العمالية.



وأكد أن القيادات النفطية تعلم ان عملية الدمج تواجه مشاكل متعددة، أبرزها الجمود الوظيفي وعدد الفرص الوظيفية المستقبلية لذلك نبحث عن دمج تكاملي من كل الجوانب، وعدم استنساخ أخطاء الماضي بالاستعجال في أي خطوات دون وضع إجابات واضحة وشافية لكل التساؤلات المشروعة.



وأشار إلى وجود قيادات وطنية في القطاع النفطي تسعى الى توظيف وتدريب ورفع كفاءة العمالة الكويتية، وهذا واضح في حملات التوظيف لحملة الدبلوم



وارتفاع نسبة التكويت حتى 60% في بعض العقود، مبينا ان الكويت بلد نفطي منذ أكثر من 60 عاما، ولدينا طاقات وطنية قادرة على إدارة جميع المنشآت النفطية والارتقاء بالكفاءة التشغيلية.