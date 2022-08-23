تشكيل لجنة تحقيق لأعمال وحسابات تعاونية «العبدلي الزراعية» خلال فترة تعيين المدير المؤقت السابق



بشرى شعبان - عاطف رمضان



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارات وزارية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، بشأن استبدال مديرين معينين في جمعيتين تعاونيتين هما «شمال غرب الصليبخات» و«الرميثية التعاونية».



وأصدر الوزير الشريعان قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للتحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات جمعية العبدلي الزراعية التعاونية خلال فترة تعيين المدير المؤقت السابق



وذلك برئاسة المستشار خليفة حامد الياقوت، وبدر الفضلي من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني - نائبا للرئيس ، وعضوية 3 أعضاء من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني هم: منيف الحربي ومحمد المطـيـــري وعبدالعزيــز المطيري.



وفي المادة الثانية من القرار الوزاري تختص اللجنة بفحص ومراجعة كافة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية للجمعية والتأكد من سلامتها ورصد أي مخالفات أو تجاوزات خلال فترة تعيين المدير المؤقت السابق وبحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من قبل القائمين على تسيير الجمعية والعاملين في الجمعية خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أي مخالفات.



وتختص كذلك برفع تقرير للوزير خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة ويمكن التمديد في هذا الأجل لأسبوع واحد فقط على ان يتضمن التقرير بيانا مفصلا بكل المخالفات والتجاوزات ان وجدت مع تحديد المسؤولين بالإضافة إلى التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعية.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الوزير الشريعان أصدر هذه القرارات استكمالا للنهج الإصلاحي.