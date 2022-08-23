أعلنت جمعية الهلال الأحمر تقديمها مساعدات عاجلة للشعب السوداني إثر الفيضانات والأمطار الغزيرة التي غمرت عدة قرى وأحياء سكنية بمناطق عديدة في السودان.



وأكدت نائب رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في آسيا والمحيط الهادي والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس لـ (كونا) التزام الكويت بتقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء في السودان نتيجة الفيضانات والسيول التي شهدتها أنحاء متفرقة من المدن السودانية.



وأضافت البرجس أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة للمساعدة على تخطي تبعات هذه الكارثة والعمل مع الشركاء هناك للحد من تفاقم آثار الفيضانات، مشيرة إلى أن وفد الجمعية الميداني الذي سيتوجه الى السودان سيقوم بدور كبير في مساعدة المحتاجين وتوفير احتياجاتهم الضرورية في المرحلة الحالية.



وذكرت البرجس أن الجمعية تنسق حاليا مع وزارة الخارجية والهلال الأحمر السوداني للوقوف على احتياجات المتضررين الضرورية وآلية إيصال تلك المساعدات للمناطق المتضررة، مبينة أن السودان يشهد أسوأ كارثة طبيعية متمثلة بالأمطار الغزيرة التي شملت فيضانات تسببت في أضرار كبيرة وفي نزوح الآلاف داخليا.



وقالت إن المتضررين بحاجة الى المأوى والمواد الغذائية والطبية ومضخات المياه العاجلة التي تلبي احتياجاتهم الإنسانية وأن الكويت تقف دائما مع الأشقاء في السودان، معربة عن بالغ أسفها إزاء الفيضانات وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار كبيرة.



وأكدت البرجس سعي الجمعية من خلال المبادرات والجهود إلى دعم المتضررين وضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان، مشددة على وقوف الكويت إلى جانب الشعب السوداني في أزمته الإنسانية.



يذكر أن سيولا وأمطارا عنيفة ضربت عددا من الولايات في السودان منذ مطلع الشهر الجاري مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وتعد ولايتا نهر النيل والجزيرة أكثر المناطق تضررا.