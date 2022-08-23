في حال فقدان شهادة الجنسية تستقبل الإدارة العامة للجنسية الناخبين يوم الاقتراع لإعطائهم شهادة «لمن يهمه الأمر» تمكنه من التصويت



قال مدير إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد حقوقي د.أحمد الهاجري ان كل كويتي يبلغ 21 عاما في يوم الاقتراع وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولم يكن لديه قيد انتخابي بأي دائرة يتم قيده تلقائيا في كشف الناخبين ويحق له التصويت في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022).



وبين الهاجري ان كل من تتوافر فيه الشروط سالفة الذكر سواء كان محل إقامته المسجل بالبطاقة المدنية يتبع المناطق القائمة سابقا أو المناطق الجديدة التي تمت إضافتها إلى الدوائر الانتخابية له الحق في التصويت.



وأضاف العقيد الهاجري انه بإمكان من بلغوا 21 عاما في يوم الاقتراع وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية مراجعة مخفر الشرطة التابع لمحل إقامتهم المسجل بالبطاقة المدنية للتأكد من إدراج أسمائهم في كشوف الناخبين من عدمه.



وذكر انه بعد قيد جميع الناخبين الذين تنطبق عليهم الشروط استقبلت إدارة شؤون الانتخابات بـ«الداخلية» طلبات الاعتراض لإدراج الاسم في جدول الانتخاب أو تعديل الموطن الانتخابي



وأوضح ان إدارة شؤون الانتخابات ستقوم بالفصل في طلبات الاعتراض ثم تبدأ بعد ذلك فترة تقديم الطعون على القيد الانتخابي حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء حيث تم تحديد خمسة مخافر شرطة (لكل دائرة انتخابية مخفر مختص) لاستقبال طلبات الطعن.



وذكر انه يجب على المواطن التوجه إلى مخفر الشرطة التابع لدائرته الانتخابية لتقديم الطعن وتتم إحالة الطعن مباشرة إلى المحكمة الكلية المختصة ويكون الفصل في الطعن المقدم في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمه.



وقال انه سيتم تعديل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية على أن تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرارات النهائية ليصبح بعدها الجدول الانتخابي محصنا.



وبين انه مطلوب من الناخب في يوم الاقتراع إبراز شهادة الجنسية للختم عليها والبطاقة المدنية لإثبات الموطن الانتخابي.



وأفاد بأنه في حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستستقبل الناخبين في يوم الاقتراع وسيتم إعطاؤهم شهادة «لمن يهمه الأمر» تمكنه من التصويت بانتخابات (أمة 2022).