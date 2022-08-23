بيروت - أحمد منصور



رأى نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال د. سعادة الشامي، ان هناك حاجة إلى قانون «الكابيتال كونترول» من أجل حماية ما تبقى من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية ولتحسين وضع ميزان المدفوعات الذي عانى وما يزال يعاني، ولو بوتيرة أخف، من عجوزات كبيرة.



واعتبر الشامي في تصريح له «ان إقرار هذا القانون يحصن ويكمل السياسات المالية والنقدية التي يجب اعتمادها للخروج من الأزمة الحالية».



وقال: «هناك شبه إجماع بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين على أنه كان ينبغي اعتماد قانون «الكابيتال كونترول» بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة في تشرين الأول - أكتوبر 2019. لقد مر ما يقارب الثلاث سنوات ولم يقر بعد هكذا قانون. وهنا يطرح الكثيرون السؤال التالي: هل ما زلنا بحاجة لهذا القانون؟ الجواب نعم ولعدة أسباب».