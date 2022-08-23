أسامة أبوالسعود



جهود كبيرة بذلتها محاكم المرور خلال العام الماضي 2021 والتي ارتفعت فيها معدلات القضايا الخاصة بحوادث المرور بنسبة 98.3% عن العام الأسبق 2020.



ووفقا للكتاب الإحصائي التفصيلي الذي أعده قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل ارتفع إجمالي عدد القضايا المنظورة من 8838 قضية عام 2020 إلى 17527 قضية عام 2021 بمقدار 8689 قضية أي بنسبة 98.3%.



وتشير الإحصائيات إلى أن المتوسط السنوي للقضايا المنظورة أمام محاكم المرور بلغ 15664 قضية خلال 2017 - 2021.



ووفقا للكتاب الإحصائي ارتفع إجمالي عدد القضايا المفصول فيها من 4770 قضية عام 2020 إلى 9416 قضية عام 2021 بمقدار 4646 قضية وبنسبة 97.4%. وبلغ المتوسط السنوي للقضايا المفصول فيها أمام محاكم المرور 9946 قضية خلال 2017 - 2021.



وارتفع كذلك إجمالي عدد القضايا المؤجلة من 4068 قضية عام 2020 إلى 8111 قضية عام 2021 أي بمقدار 4043 قضية وبنسبة 99.4%.



ويشير الكتاب الإحصائي لوزارة العدل الى ان عدد أحكام الحبس ارتفع من 222 حكما في عام 2020 إلى 261 حكما في عام 2021 أي بمقدار 39 حكما وبنسبة 17.6%.



وفيما يخص سحب الإجازة، ارتفع عدد أحكام سحب الإجازة من 191 حكما في عام 2020 إلى 263 حكما في عام 2021 أي بمقدار 72 حكما وبنسبة 37.7%.



‏كما أوضحت إحصائيات وزارة العدل أن عدد وفيات المرور ارتفع من 133 متوفيا في عام 2020 إلى 207 متوفين عام 2021 أي بمقدار 74 متوفيا وبنسبة 55.6%.



وفيما يخص الغرامات فقد ارتفع إجمالي الغرامات من 190326 دينارا في عام 2020 إلى 369080 دينارا في عام 2021 أي بمقدار 178754 دينارا وبنسبة 93.9%.



وأوضحت الإحصائيات ان معدل القضايا المنظورة أمام محاكم المرور ارتفع لكل 100.000 من السكان من 189 قضية عام 2020 إلى 379 قضية عام 2021 أي بمقدار 190 قضية وبنسبة 100.5%.



وكذلك ارتفع معدل القضايا المفصول فيها أمام محاكم المرور لكل 100.000 من السكان من 102 قضية عام 2020 إلى 203 قضايا عام 2021 أي بمقدار ‎101 قضية وبنسبة 99.0%.