عبدالكريم أحمد

دعت المحامية آلاء السعيدي، الجهات المختصة إلى المسارعة بتفعيل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الحماية من العنف الأسري لاسيما في ما يتعلق بتشغيل دور الإيواء والاستماع وتخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات العنف.

وأوضحت السعيدي بأن تزايد حالات العنف الأسري يحتم تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري الذي يدعو لإنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل.

واستغربت من عدم اهتمام الجهات المختصة بتفعيل دور الإيواء حتى الآن رغم أهميتها وورودها في القانون الصادر قبل أكثر من سنتين، مشيرة إلى أنها تختص بتقديم المأوى لضحايا العنف الأسري وتؤهلهم وترشدهم أسريا ونفسيا واجتماعيا.

وأشارت إلى أن هذه الدور تقوم بدور اجتماعي هام وكبير، مبينة أن غيابها يدفع بعض الأبناء إلى اللجوء للقضاء لرفع دعاوى على آبائهم وأمهاتهم ما يفاقم من المشاكل الأسرية في مجتمعنا.

ونوهت السعيدي إلى أننا بتنا نحصد الكثير من ضحايا العنف الأسري ممن لا يجدون جهة يتوجهون إليها بسبب غياب دور الإيواء، لافتة إلى أن تفعيلها من شأنه الإسهام برفع مؤشرات الدولة عالميا في مجال حقوق الإنسان.