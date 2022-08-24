استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح والوفد المرافق له، وذلك بحضور المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع، والمعاون للإسناد الإداري العميد م.عصام نايف، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني العميد أحمد عبدالرحمن عبداللطيف.



ونقل وكيل الحرس الوطني لوفد وزارة الداخلية تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وبحث معه جهود الحرس الوطني في إسناد وزارة الداخلية، والقدرات والإمكانات الجديدة التي أدخلها الحرس الوطني في مجال القوات الخاصة من آليات وأجهزة ومعدات وإلحاق المنتسبين بدورات أمنية متقدمة لتفعيل دور الحرس الوطني في دعم ومساندة أجهزة وزارة الداخلية.



وأكد وكيل الحرس الوطني استمرار التعاون بين الحرس الوطني ووزارة الداخلية وإقامة التمارين والتدريبات المشتركة وصولا الى تحقيق التكامل المنشود بين المؤسسات العسكرية والأمنية لحفظ الأمن وحماية مقدرات الدولة.