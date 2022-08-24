أعلن سفيرنا لدى السودان د. فهد الظفيري أن عملية الدعم والمساندة التي ستقدمها الكويت الى السودان في مواجهة أزمة الامطار والسيول ستبدأ خلال يومين.



وقال الظفيري في تصريح لـ«كونا» إنه في إطار يد العون التي تقدمها الكويت لمختلف الدول الشقيقة والصديقة «سيصل وفد المقدمة للهلال الاحمر الى الخرطوم خلال اليومين القادمين لوضع الترتيبات النهائية لبدء عملية المساعدات والتي تتم على مرحلتين الأولى تتضمن توفير المساعدات الغذائية والايوائية والثانية تتعلق بالدعم الصحي والبيئي».



واشار الظفيري الى ان جمعية الهلال اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع ازمات الامطار والسيول في السودان بعد الجسور الجوية والمساعدات التي تم تقديمها خلال العامين الماضيين.



وأضاف ان الكويت كمركز للعمل الانساني في العالم لن تدخر جهدا في دعم الدول الشقيقة وعلى رأسها السودان وتقديم يد العون والمساعدة في مواجهة الازمة.



وأكــــد أن «السفـــارة على تواصل وتنسيق مع الخارجية السودانية وجمعية الهلال الاحمر السوداني للوقوف على اهم الاحتياجات والمواد المطلوبة في حملة الاغاثة التي ستنفذها جمعية الهلال الاحمر».



واعلن السودان حالة الاستنفار والطوارئ بشأن كوارث الامطار والسيول والأضرار التي طالت البلاد فيما تقدمت الخارجية السودانية في بيان بالشكر والتقدير للدول العربية على دعمها ومساندتها مشيدة بروح التعاون التي سادت الاجتماع المشترك مع السفراء العرب والذي تم خلاله شرح حجم الأضرار والخسائر نتيجة الأمطار والسيول التي تسببت في حدوث وفيات وأضرار كلية أو جزئية في المنازل والمرافق العامة.



وقال مجلس الدفاع المدني بالسودان في هذا السياق ان خسائر الامطار والسيول ارتفعت الى 83 وفاة و36 اصابة، فضلا عن تدمير أكثر من 43 الف منزل و127 من المرافق والمتاجر