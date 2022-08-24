حنان عبدالمعبود



تتمثل رؤية «ايكيا» في أن تكون مصدر إلهام وتحفيز للجميع على اتباع أسلوب حياة يومية أفضل، وفق الشروط والمتطلبات التي تحافظ على البيئة والكوكب وتماشيا والتزاما بهذه الرؤية أخذت على عاتقها أن يكون لها دور مهم في توفير حلول ملهمة وجذابة يمكن أن تساعد أكبر عدد ممكن من الناس من العيش بصحة أفضل وبطريقة أكثر استدامة، واحد المجالات التي تركز عليها «ايكيا» لتحقيق هذه الرؤية يرتبط بمبدأ اختيار الطعام الصحي والمستدام.



وفي هذا السياق، قال مدير «ايكيا الكويت» مرصاد العاجي: تعتبر «ايكيا» واحدة من أكبر مزودي المواد الغذائية في العالم، ومن هذا المنطلق اتخذنا خطوة كبيرة نحو الأمام باتجاه جعل الطعام الصحي والمستدام متوافرا للجميع وبأسعار معقولة ويلبي جميع الأذواق، ونأمل في نكون مصدر إلهام للمزيد من الناس وتحفيزهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة واستدامة، لذلك أضفنا إلى قائمة الطعام في جميع مطاعمنا خيارات جديدة كلها لذيذة وغنية بكل العناصر المغذية والصحية.



وأضاف العاجي: وفقا لنتائج أبحاث علمية حديثة، هناك أكثر من 54% من الناس في جميع أنحاء العالم باتوا يولون أولوياتهم لتحقيق هدف العيش بطريقة جيدة من الناحية الصحية ومن ناحية الحفاظ على البيئة في الوقت نفسه، وهناك الكثير أصبحوا مقتنعين بأن التقليل من تناول اللحوم الحمراء والإكثار من تناول الفواكه والخضراوات مفيد للصحة والبيئة.



وتابع: بدأنا بالفعل خطوات بناءة في هذا الاتجاه، حيث الخيارات المتوافرة في قائمة الطعام لدينا غنية بالأطعمة النباتية والصحية ذات الطعم اللذيذ، ومؤخرا أضفنا كرات النبات HUVUDROLL، وهي الخيار الأكثر استدامة بالنسبة للعديد من محبي كرات اللحم، مع 4% فقط من البصمة المناخية التي تشكلها كرات اللحم التقليدية، وذلك من دون المساومة على المذاق أو الشكل أو العناصر المغذية، وهناك الكثير من الناس لا يزالون يعتقدون أن العائق الأكبر أمام اتباع أسلوب عيش بطريقة أكثر صحية ومستدامة هو التكلفة الباهظة لمثل هكذا خيار، ولكننا في «ايكيا» نؤمن بأن الخيارات الصحية والمستدامة لا يمكن أن تكون ترفا وحكرا على قلة من الناس بل خيارا جذابا للجميع، ومتوافرة بأسعار مقبولة تناسب الجميع، وعندما بدأنا في إنتاج المزيد من المواد الغذائية النباتية، وتوفيرها بأسعار مقبولة للجميع ومما قاله مؤسس ايكيا، انغفار كامبراد ذات يوم «من الصعب العمل مع شخص على معدة فارغة ففي نهاية اليوم، لن يرغب أي شخص بتناول أي شيء غير لذيذ، حتى لو كانت كل شروط الاستدامة متوافرة فيه».