نعمل على تسهيل مهمة وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات.. وعلى ممثليها الالتزام بالمهنية في طرح المواضيع والعمل على وقف الشائعات



سنعرض ما أنجز من إستراتيجية «الإعلام» خلال ديسمبر وحققنا جزءاً كبيراً من الأولويات

السبيعي: نرحب بالنقد البناء والوزارة تفتح أبوابها للمواطنين وتسعى ليكون إعلامنا مميزاً

جارٍ الإعداد لإنشاء مركز إعلامي سيتم من خلاله إرسال أخبار الوزارات لوسائل الإعلام

العجمي: من واجب وسائل الإعلام نقل الحقيقة وطرح القضية أو المشكلة مع الحلول اللازمة لها



عاطف رمضان



أكد وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام بالمهنية وعدم الانحياز لأي طرف في نقل الرأي والرأي الآخر في طرح المواضيع والعمل على وقف الشائعات، مشيرا إلى أننا مقبلون على انتخابات مجلس الأمة، والوزارة تعمل لتسهيل مهمة وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات.



جاء ذلك خلال لقاء مفتوح لوكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي مع ممثلي الصحافة المحلية «المطبوعة والإلكترونية والفضائية»، لتبادل الخبرات الإعلامية ووجهات النظر وبحث ما تم إنجازه من الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لفترة 5 سنوات «2012-2026» بتوجيه من وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري، وذلك منذ عام لتبادل الخبرات الإعلامية ووجهات النظر مع الشركاء للارتقاء بمسيرة الإعلام الكويتي.



وقال بن ناجي: إن هذا اللقاء المفتوح مع وسائل الإعلام الخاص «المرئي والمسموع والمطبوع والإعلام الإلكتروني» يأتي بناء على توجيهات مباشرة من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري الذي حرص على أن يكون أول لقاء قبل الانتخابات لاطلاع وسائل الإعلام على الاستراتيجية بعد عام من إطلاقها.



ولفت إلى أن هذا اللقاء سيعقد كل 3 أشهر، لأن وسائل الإعلام شركاء في تنفيذ الاستراتيجية وتطوير الإعلام.



وخلال اللقاء أكد ضرورة مشاركة الإعلاميين وإبراز دور المؤسسات بشكل عام وإبراز الرأي والرأي الآخر وعدم الانحياز لأي طرف، وأن يكون الإعلامي مهنيا وموضوعيا في طرح المواضيع.



وأشار إلى أننا مقبلون على انتخابات مصيرية في تاريخ الكويت وهناك مراسيم تصدر حاليا لتحديد مسار المرحلة المقبلة من الكويت بشكل عام، مضيفا أنه ستكون هناك فرصة متساوية لكل المرشحين والمرشحات من خلال تكفل الوزارة بالتصوير والمونتاج وكل شيء حتى يتم نقل الحدث بصورة تليق بالكويت.



وذكر انه خلال ديسمبر المقبل سيتم عرض ما تم إنجازه من الاستراتيجية وانه قد تم إنجاز أمور من الاستراتيجية خلال السنة الأولى وهناك أولويات تم تحقيق جزء كبير منها.



وطالب بن ناجي بالتركيز على إبراز خطة التنمية وما تم إنجازه من مشاريع من خلال مختلف الوزارات.



وقال انه جار الإعداد لإنشاء مركز إعلامي من خلاله يتم إرسال أخبار الوزارات الى وسائل الإعلام.



مسؤولية المواطن



من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي انه بعد النطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي دعا سموه خلاله الى تصحيح المسار وأن يكون هناك التزام بديموقراطيتنا ودستورنا وديننا الحنيف فلا بد أن تكون هناك مسؤولية للجميع، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية ليست خاصة فقط بالوزارة أو الحكومة بل مسؤولية المواطن.



وأضاف السبيعي أن الوسائل الإعلامية خاصة الإلكترونية هي النافذة لتصحيح المسار ولذلك عليها تحري الدقة والمصداقية وعدم الضغط على الناخب حتى يتم الاختيار الحر للمرشحين.



وزاد قائلا: الوزارة سوف تسهل إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بالانتخابات لوسائل الإعلام الإلكترونية للمديرين والعاملين فيها وكذلك الصحف الورقية والقنوات الفضائية.



ومضى قائلا: سيكون هناك صمت انتخابي «قبل يوم الاقتراع ويوم الاقتراع»، فلن يسمح فيه لأي وسيلة إعلامية أن يتم الإعلان أو التأثير على الناخب من حيث التصويت خاصة انه خلال هذه الفترة تكثر الإشاعات التي تضر بحملة الناخب.



وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة من خلال قرار وزاري من اختصاصها أن يكون هناك مراقبة للممارسة الانتخابية للوسائل الإعلامية وهذا الأمر يتطلب من الجميع الالتزام بهذه القرارات.



ولفت السبيعي إلى أن وزير الإعلام لا يحبذ توقيع المخالفات على وسائل الإعلام بقدر ما أن تكون شركاء مع الوزارة لتصحيح المسار وان الوزارة حسب توجيهات الوزير تفتح ابواب مكاتبها للمواطنين وتسعى ليكون إعلامنا مميزا.



وزاد: نرحب بالنقد البناء الذي يضعنا على المسار الصحيح ونحن ضد الكيدية والمزاجية.



سيف مصلت



من جانبه، قال مستشار وزير الإعلام د.فواز العجمي إن الوزارة لم تكن سيفا مصلتا على وسائل الإعلام، مشيرا إلى أننا كمواطنين أمام مسؤولية اجتماعية، وأن وسائل الإعلام من واجبها ان تنقل الحقيقة للجمهور وتطرح القضية او المشكلة مع الحلول اللازمة لها لتحقيق التنمية للمجتمع وأن تنقل هموم المواطن وأن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء استعرض رئيس قسم الرصد الإلكتروني وعضو اللجنة العليا لتنفيذ الاستراتيجية في وزارة الإعلام فارس المطيري، أهداف الاستراتيجية وما تم إنجازه خلال فترة عام منذ إطلاقها، مشيرا إلى ان الأهداف تتمثل في 8 نقاط وهي «تطوير هوية بصرية موحدة جديدة للوزارة وقطاعاتها وفق أعلى المعايير الفنية، وتنمية الموارد المالية وتطوير أساليب وأدوات التسويق الإعلامي والإعلاني، وتعزيز البنية التحتية وتطوير الإمكانات الهندسية والفنية ومتابعة أحدث تقنيات البث والإنتاج، وتنفيذ الفعاليات والاحتفاليات وترسيخ التراث الثقافي والفكري والفني برؤية عصرية ابداعية، واستحداث وتطوير التشريعات ومواكبة المتغيرات بما يتناسب ورؤية كويت جديدة، ودعم الإنتاج للمسلسلات والفنون والمسرحية والسينمائية وفق رؤية ثقافية واجتماعية، وإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي وزيادة القدرة التنافسية خليجيا وعربيا، وهيكلة القطاعات وإنشاء مجالس وهيئات وطنية تخصصية في مجالات الإعلام».



وتطرق المطيري إلى مهام اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن أولويات السنة الأولى من الاستراتيجية تتمثل في ميكنة الخدمات وحوكمة الممارسات وهيكلة القطاعات.



وتحدث عن تعزيز المكانة عبر دعم مشاريع خطة التنمية في برامج إعلامية وإبراز الإسهامات الخيرية والإنسانية للكويت عبر برامج تلفزيونية وإذاعية.



كما تطرق إلى المحتوى الإعلامي من خلال تصميم الرزنامة السنوية لأهم الأحداث المحلية والإقليمية وتقديم محتوى ومواد إعلامية للصحف الإلكترونية المرخصة.



مخاطبة «المالية» لاعتماد ميزانية خاصةللدعم المالي لوسائل الإعلام الإلكترونية



خلال اللقاء المفتوح مع وسائل الإعلام، قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي إننا نتطلع لتجربة المملكة العربية السعودية في تقنين وتنظيم الإعلام.



وردا على سؤال حول وجود تشويه للإعلام الإلكتروني الكويتي أو الحسابات الإخبارية وأننا نحتاج الى تنظيم لعملها، قال السبيعي: أنا من اكثر المدافعين عن الإعلام الإلكتروني لأنه بمنزلة صورة للدولة.

وعن الدعم المالي لوسائل الإعلام الإلكترونية، قال السبيعي: لدى الوزارة 900 طلب لإصدار ترخيص إلكتروني وان المرخص منها 500 طلب، ووزارة الإعلام خاطبت وزارة المالــية لاعتماد ميزانية خاصة للدعم المالي كما أن الدعم له شروط ستكون واضحة ونعمل على ذلك قريبا.



وأفاد السبيعي بأن الوزارة بصدد إنشاء مركز إعلامي ليتم من خلاله نشر جميع الأخبار الرسمية لوزارات الدولة ويتم بثها لوسائل الإعلام الإلكترونية.



ممارسة لتوفير خدمات جرافيك لتغطية الانتخابات



عاطف رمضان



طرحت وزارة الإعلام ممارسة لتوفير خدمات جرافيك لتغطية انتخابات مجلس الأمة 2022 وذلك طبقا لشروط ومواصفات فنية واردة في وثائق الممارسة، علما بأن آخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 1 سبتمبر.

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة الممارسة أن يكون كويتيا فردا أو شركة ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويقدم ما يثبت ذلك بموجب شهادة حديثة، ويتقدم بكتاب رسمي مرفق به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة التجارة.