أكدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنه وفقا لسجلاتها الرسمية فإن أكثر من 99% من القاطنين في المنازل ممن يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية لا تتجاوز أعدادهم 30 فردا في الوحدة السكنية الواحدة.



وأوضحت الهيئة في بيان صحافي ردا على ما يثار بشأن أعداد القاطنين في المنازل أنه استنادا إلى سجلاتها الرسمية فإن من تمثل أعمارهم 21 سنة فأكثر يبلغ عددهم 798.244 ناخبا، مضيفة أنه وفقا لبياناتها فإن عدد قاطني الوحدات السكنية يتراوح ما بين شخص إلى 30 شخصا كحد أقصى في الوحدة الواحدة.



ودعت الهيئة إلى ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالهيئة واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.