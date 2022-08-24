عبدالكريم العبدالله



استقبل وزير الصحة أ.د.خالد السعيد صباح أمس وفدا من الجمعية الصيدلية الكويتية ولجنة صيدليات القطاع الخاص في الجمعية، وتناول اللقاء بحث سبل الارتقاء بالمهنة وتمكين الصيدلي الكويتي في المجال.



وتمت مناقشة التحديات التي تواجهها المهنة بشكل عام، والصيدلي الكويتي بصفة خاصة ومقترحات حلها ومعالجتها، بناء على ما تم رصده من معطيات حيث تم تحديد أولويات معالجتها على المديين القريب والبعيد، وصولا إلى النتائج المرجوة للارتقاء بالمهنة.



ووعد الوزير بدراسة المقترحات التي أبداها الوفد حيال بعض المشاكل التي تواجه المهنة وفق ما تم رصده من مسببات، وتحديد ماهيتها واتباع كل السبل والآليات التي تسهم في دعم الطاقات الوطنية في هذا القطاع الحيوي المهم.