بيروت - أحمد منصور



رأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في تصريح له، ان «حزب الله يهدد اسرائيل بحرب لا تبقي ولا تذر إن هي اقتربت من حدود النفط اللبنانية، وإسرائيل أعلنت النفير، وهيأت جيشها لمواجهة حزب الله، والويل للشعب اللبناني اذا وقعت هذه الحرب، ذلك أن الدولة اللبنانية في حالة يرثى لها، والشعب اللبناني يعاني أشد المعاناة من الجوع والفقر والمرض ولا يوجد في الميدان إلا «حديدان».



واضاف: «مشكلتنا ان حزب الله عندما يهدد اسرائيل لا يهددها من اجل الشعب اللبناني وحقوقه في النفط، ولكن يهددها من أجل أن يضع يده على النفط الآن ولمصلحة ايران، لأن ولاء الحزب لإيران يتقدم على ولائه للبنان وشعبه».



وتابع: «هذه مأساتنا منذ البداية ان سلاح حزب الله ليس لنا، ولكن لايران، والدفاع عن مصالحها، من أجل ذلك كان يخوض حزب الله معاركه ضد العرب في العراق وسورية واليمن، والآن هناك نية لإعادة السوريين الى سورية ليلاقوا مصيرهم هناك، والعالم كله شاهد على ذلك ولا يفعل شيئا من أجل انقاذ هذا الشعب المسكين».



وأضاف: «ما نقوله اليوم، هل اذا استطعنا ان نضع يدنا على النفط، سيكون النفط لنا او لغيرنا، ومن يضمن ذلك؟ وسلاح حزب الله بالمرصاد، يمنع الدولة ان تمد يدها الى النفط، والى غيره، ليظل لبنان في حال غيبوبة دائمة، ولا يستطيع ان يدافع عن نفسه».



وتابع: «لن يخوض حزب الله حربا ضد اسرائيل، ولن تخوض اسرائيل حربا ضد حزب الله، لأن مصلحة حزب الله ان يعود الخير كله الى ايران وان يظل لبنان يعاني من الجوع والفقر والمرض».