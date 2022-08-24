أعلن منتدى الشعر المصري، فوز الشاعر العراقي باسم فرات عن ديوانه "مرح في الأساطير" بالمركز الأول بمسابقة الشاعر حلمي سالم لعام 2022 وذلك بعد أن انتهت لجان الفحص والقراءة من أعمالها وكذلك اعتماد النتيجة من رئيس لجنة التحكيم وأمين عام الجائزة المفكر نبيل عبد الفتاح.



وفاز بالمركز الثاني الشاعر المغربي عبد الرحيم الخصار عن ديوانه "العزلة فرد من العائلة" وحصدت الشاعرة المصرية هدى عمران المركز الثالث عن ديوانها "القاهرة".



وتشكلت لجنة التحكيم من الشاعر إبراهيم داود والناقد والشاعر محمد السيد إسماعيل والناقد الدكتور عادل ضرغام.



وأشار تقرير لجنة التحكيم إلى أن فوز ديوان "مرح في الأساطير" لباسم فرات يرجع إلى أنه أثبت قدرته على امتلاك خيال خلاق يقوم على أنسنة الأماكن واستبصار هوية المكان واتساع الجغرافيا المكانية ومزج المعنوي والحسي واستحضار الأسلاف وتوظيف ثنائية الماضي والمستقبل.



يذكر أن منتدى الشعر المصري ولجنته التحضيرية اضطرت إلى إلغاء المكافأة المالية لهذا العام، وهي لم تكن تتعدى خمسة آلاف جنيه، بسبب أزمة طارئة حلت بدار النشر التي كانت تتكفل بطبع دواوين المسابقة، على أن تطبع الدواوين في إحدى دور النشر الأخرى.



ويقيم المنتدى احتفالا بتسليم الجوائز في نهاية شهر سبتمبر المقبل فور الانتهاء من طبع الدواوين الفائزة.