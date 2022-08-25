مخازن دور الرعاية ممتلئة ولم ينقصها أي شيء.. وصيانة دائمة لجميع الدور الإيوائية

التأكيد على بقاء الأبواب مفتوحة دائماً واستقبال المواطنين والمراجعين من دون مواعيد مسبقة

الكندري: نعمل على إعداد برنامج متكامل في «رعاية الأحداث» من شهر سبتمبر حتى نهاية العام



بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي عن توجيه المسؤولين بالوزارة بعقد كل اجتماعاتهم بعد نهاية الدوام الرسمي وساعات العمل المخصصة لخدمة المراجعين.



وقال السبيعي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش حملة التبرع بالدم الذي نظمتها إدارة رعاية الاحداث بالتعاون مع ادارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة تحت شعار «نقطة دم = حياة» أمس ان استقبال المراجعين بناء على تعليمات وزير الشؤون وحرصا على تلبية احتياجات المراجعين، حيث تم التعميم على جميع مسؤولي الوزارة على ان تكون الأبواب مفتوحة دائما ومن دون مواعيد مسبقة، فمتى راجع المواطن يدخل وفق الترتيب، مشيرا الى انه لم يتم إيقاف مصروفات الضيافة فقط، بل أي هدر في مصروفات الوزارة وأي مبلغ يصرف بغير محله سيتم ايقافه لأنه مخالف للقانون، مؤكدا انه تم تقنين المصروفات بما يتلاءم مع احتياجات مكاتب المسؤولين بتوجيه مباشر من الوزير وبدأ بمكتبه أولا.



وحول صيانة المباني في قطاع الرعاية، بين ان ذلك يأتي ضمن الخطة السنوية للقطاع لتجديد وصيانة كل المباني وبالأخص الدور الايوائية مع الحرص على ان تكون تحت الإشراف والصيانة الدائمة لتلبية المتطلبات وتقديم افضل الخدمات، لافتا الى العمل بخطة الاستعداد المبكر لموسم الأمطار، حيث يشهد القطاع حملة متكاملة لجميع أعمال الصيانة.



وبشأن توفير المخزون الغذائي والمواد الأساسية في قطاع الرعاية تماشيا مع خطة الحكومة، أوضح ان قطاع الرعاية الاجتماعية ومنذ تولينا مسؤوليته مر بالكثير من الأزمات ومن ضمنها «كورونا» وبفضل الله ثم جهود المخلصين تم تجاوزها بسلاسة ولم يتأثر النزلاء بها، وكان كل شيء متوافرا سواء بالدعم اللوجستي والغذاء والخدمات المتكاملة، مؤكدا ان مخازن دور الرعاية ممتلئة ولم ينقصها أي شيء، مبينا ان حملة التبرع بالدم مساهمة من أبناء الوطن لدعم مؤسسة حكومية تعنى بصحة الانسان وتأتي بالشراكة مع وزارة الصحة ممثلة في بنك الدم وتعتبر من باب التعاضد ودعم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توفير الدم الذي يحتاج إليه كل شخص.



بدوره، أكد مدير إدارة رعاية الأحداث د.جاسم الكندري ان تنظيم الحملة يأتي ضمن الخدمة المجتمعية بالتنسيق والتعاون مع ادارة خدمات نقل الدم بهدف ترسيخ ثقافة التبرع بالدم لدى الموظفين العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية.



وعن التحضير للعودة للمدارس، أكد الكندري ان الادارة بدأت في الاستعداد والتجهيز للمدارس وحصر الابناء بالدور الإيوائية وتوفيــــر المســـتلزمات المدرسية، بالاضافة الى تسجيلهم في المدارس داخل قطاع الرعاية الاجتماعية، مبينا أن الإدارة على مشارف الانتهاء من برنامج الانشطة الصيفية والذي يشمل العديد من الانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، والعمل جار على اعداد برنامج متكامل للمرحلة المقبلة من شهر سبتمبر حتى نهاية العام.



وكشف عن مخاطبة وزارة التربية لتنظيم محاضرات توعوية في المدارس بكل المحافظات تتناول موضوعات مختلفة مثل العنف وشرح قانون الأحداث والتوعية به.