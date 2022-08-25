طارق عرابي



أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عبدالعزيــز الدغيشــم، بالقرار الأخير الذي أصدره وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، والخاص بإنشاء عقد الوسيط العقاري الإلكتروني، مشيرا إلى أن القرار من شأنه أن يعمل على تطوير مهنة الوساطة العقارية وتنظيم السوق العقاري الكويتي.



وأضاف الدغيشم في كتاب الشكر الذي رفعه إلى كل من وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ووكيل الوزارة بالتكليف محمد العنزي، ان القرار سينقل السوق العقاري الكويتي إلى مرحلة جديدة نحو التطور الإلكتروني، وضبط أداء وسطاء العقار.



وكان الشريعان قد أصدر قرارا وزاريا بإجراءات العمل بنظام «دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني» اعتبارا من 1 يناير 2023.



وفي الإطار نفسه، أكد الدغيشم في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن القرارات الوزارية الأخيرة التي صدرت خلال السنتين الأخيرتين، غيرت من وجه السوق العقاري في الكويت، وشجعت على دخول الشباب الكويتي من حملة الشهادات الجامعية المرموقة، الذين قرروا دخول السوق العقاري بعد التنظيم الكبير الذي شهده السوق.



وأضاف أن نسبة الوسطاء الكويتيين من الشباب أصبحت تمثل نحو 80% من إجمالي الوسطاء الذين كان أغلبهم من كبار السن وأصحاب الخبرة العملية القديمة، حتى ان الطلب على الدورات العقارية أصبح مرتفعا من قبل الشباب الكويتي الذي يجمع في عمله بين الشهادة العلمية والخبرات الأكاديمية والعملية.



وقال الدغيشم إن سوق الوساطة العقارية كان يستقطب فئة المتقاعدين فقط، بمعنى أن المهنة لم تكن جاذبة للشباب كوظيفة أساسية، بينما أصبح السوق يستقبل اليوم خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات الجامعية الذين اتخذوها كمهنة ووظيفة أساسية بعيدا عن الوظيفة الحكومية.



ولفت إلى أن القرارات الوزارية الأخيرة ساهمت في تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتطبيق الضوابط التي ساعدت الشباب الكويتي على العمل في هذا المجال، بدليل انخفاض أعداد دفاتر الوساطة العقارية من 7000 إلى 750 دفترا عقاريا حقيقيا، وذلك بعد القضاء على الدخلاء الذين كانوا يعملون بصفة غير قانونية مستغلين دفاتر لأشخاص غير فاعلين في السوق.