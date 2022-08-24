عبدالكريم العبدالله

عقدت لجنة «دراسة ممارسة المهنة وتنظيم عمل الصيدليات الأهلية» اجتماعها الثاني برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا، وذلك لمناقشة مقترحات تعديل قانون مزاولة المهنة.



يذكر أن اللجنة شكلت وفق القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2022، وتختص بدراسة المقترحات والتوصيات التي من شأنها الاسراع في تنفيذ القوانين ذات الصلة في ممارسة مهنة الصيدلة، وتنظيم عمل الصيدليات الأهلية، ودراسة سياسات وإجراءات استيراد الأدوية واللوازم والأجهزة الطبية، والتأكيد على تطبيق كافة القوانين والقرارات المنظمة للعمل، ووضع آلية لتلافي الملاحظات والمخالفات، ودراسة مشاريع القرارات الوزارية، أو التعديلات على القوانين بهدف تطوير العمل.

وتتشكل اللجنة من ممثل لكل من وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات، والجمعية الصيدلية الكويتية.