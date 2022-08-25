كشف استشاري الأشعة التداخلية ورئيس قسم الأشعة التداخلية والآلم بمستشفى طيبة الأستاذ في كلية الطب جامعة الكويت بروفيسور طارق سنان عن عدد من التقنيات العلاجية المستخدمة لعلاج خشونة المفاصل والركبة لدى كبار السن.



وشبه بروفيسور سنان المفاصل في جسم الإنسان بمعاونات السيارات التي تصاب بالتآكل نتيجة للاستهلاك والحركة مع مرور الوقت وتقدم العمر.



وأشار سنان إلى أن هناك 4 انواع ودرجات لخشونة المفاصل والركبة، لافتا الى ان علاج الدرجة الأولى يحتاج لبعض التمارين والعلاج الطبيعي والسباحة وتخفيف الوزن والراحة التامة.



وأضاف بروفيسور سنان أن الدرجة الثانية من الإصابة بالخشونة في المفاصل او الركبة تتمثل في عوار وآلام شديدة تنتج عن التهابات شديدة، مؤكدا أن علاج هذا النوع يتطلب إزالة الالتهاب عن طريق الحقن بإبر الكورتيزون والزيت يتبعها عمليات تقوية العضلات.



وأضاف د.سنان انه في حالة لم تستجب الركبة لإبر الكورتيزون وباتت بين الدرجتين الثانية والثالثة عند ذلك يتم استخدام تقنية العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية وهي تقنية حديثة تستخدم في علاج العديد من الحالات. وأوضح أن تقنية العلاج الرباعي لا تقتصر على علاج المفصل او الركبة فقط بل يمكن استخدامها في كل المفاصل سواء في الركب او الحوض او الكتف وغيرها. وبين بروفيسور سنان أن العلاج الرباعي هو علاج يتم تحت الأشعة التداخلية، حيث ينام المريض تحت الأشعة التداخلية لمشاهدة الركبة والمفصل من الداخل، لافتا الى ان العلاج الرباعي يتضمن تنفيذ اربع تقنيات الأولي تتضمن حقن الأعصاب بالتردد الحراري.



وذكر أن التردد الحراري يشمل مرور تيار عالي التردد خلال مسبار مولدا زيادة في درجة الحرارة في الأنسجة المحيطة ويتم التحكم في درجتها بواسطة جهاز التردد الحراري ويتم تحديد مكان العصب المراد إصابته عن طريق المجس بدقة متناهية.



ولفت د. سنان الى انه يتم حقن الأعصاب بالتردد الحراري باستخدام التخدير الموضعي تحت الأشعة التداخلية ويمكن للمريض مغادرة المستشفى في نفس اليوم عقب ساعة او ساعتين. وأضاف بروفيسور سنان أن التقنية العلاجية الثانية ضمن العلاج الرباعي تتضمن حقن المفصل بتردد الذبذبات وهي تقنية حديثة تعرف باسم العلاج بالنبضات الكهربائية وهي تقوم على تنشيط الحقول الكهربائية المحيطة بالخلايا مما يؤدي لإعادة تنشيطها وانتاجها لمادة الكولاجين التي تساعد المفاصل على الحركة دون ألم.