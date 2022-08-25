«الأفكار الطموحة يمكن تحقيقها على أرض الواقع.. لكنها تحتاج الى الكثير من الصبر والعزيمة».. هذه خلاصة تجربة آيات العلي المدير التنفيذي لتطبيق SRVME (سيرف مي)، التي تخرجت من قسم إدارة الأعمال في إحدى الجامعات الخاصة بالكويت منذ سنوات.

كيف تحولت فكرة أحد زملاء دراسة الماجستير إلى مشروع طموح، وتطبيق ناجح يقدم خدمات تلبي احتياجات كافة البيوت والشركات في الكويت؟ ولماذا كانت أزمة كورونا داعما رئيسيا لنجاح التطبيق وزيادة الإقبال عليه؟ وما المعوقات وعوامل النجاح؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر، وللوقوف على التفاصيل، حلت المديرة التنفيذية لتطبيق «SRVME» آيات العلي، ضيفا على بودكاست «Let’s Talk Business»، الذي يقدمه نائب مدير عام وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج طارق الصالح في حلته الجديدة.

ويعد بودكاست «Let’s Talk Business» جزءا من استراتيجية بنك الخليج الشاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية في البلاد، حيث يستهدف عرض قصص النجاح في عالم ريادة الأعمال، في إطار اقتصادي مبسط، يسلط الضوء على جوانب ما وراء النجاح، والتي قد تخفى عن الكثيرين، بما يفيد رواد الأعمال الناشئين، المقبلين على تأسيس مشاريعهم الخاصة.

فكرة المشروع

لأن الزمالة في الدراسة بالنسبة لها تعني التعاون والوفاء، فقد حرصت العلي على أن تنسب فكرة المشروع لزميل دراستها في الماجستير، الذي هاتفها ذات مرة ليعرض عليها فكرة التطبيق، والتي بدورها التقطتها لتبدأ العمل على تطبقها فور عودتها، على الرغم من عدم تحمس الأهل لهذا المشروع، في البداية، والذي اعتبروه وقتها عالي المخاطر.

وعلى الرغم من قلة خبرتها حينذاك، كونها حديثة التخرج، إلا أن ثقتها بنفسها وعلمها قد دفعاها إلى حسم القرار بالمضي قدما في المشروع، ومواجهة المخاطر المحتملة والتغلب عليها، لتنجح الفكرة وتجعل منها أحد رواد الأعمال المتميزين في الآونة الأخيرة.

الخبرة العملية

وعن أهمية الخبرة العملية قبل تأسيس الدخول في عالم ريادة الأعمال، قالت العلي إن هذا الأمر يختلف من شخص لآخر ومن مشروع لآخر، مؤكدة أن تطبيق «سيرف مي»، الذي تم تأسيسه في عام 2018، تمكن خلال سنوات معدودة من نيل ثقة العملاء من ناحية ومزودي الخدمات من ناحية أخرى.

وأوضحت أن تطبيق «سيرف مي» أصبح منصة رائدة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت، حيث يوفر للعملاء نحو 24 خدمة تحتها حزمة كبيرة من الخدمات الفرعية في كل شي يخص المنزل، من الصبغ والسباكة وتركيب الدش إلى خدمات الكهرباء وغسيل السيارات، حيث يصل الفني خلال ساعة ونصف من تسجيل الطلب، ليصل إلى العميل خلال ساعة ونصف، لينجز أعماله بمهنية عالية، مع تزويد العميل بكفالة على تلك الأعمال.

قائمة أسعار

وأشارت إلى أن ما يميز التطبيق إلى جانب الخدمات المتميزة، وجود قائمة أسعار مراقبة وفي متناول الجميع لكل خدمة، مع توفير الكفالة على تلك الأعمال، وهو مفهوم جديد في المجتمع، حيث كان الفني يقوم منفردا بتحديد السعر بناء على الحالة المادية للعميل، والتي كان يحكم عليها من مستوى المنزل والسيارات وغيرهما.

وذكرت أن التطبيق يختار مزودي الخدمة من العاملين في السوق بعناية، ويتجاوز عددهم حاليا 1000 فني ومهني في مختلف التخصصات، ويخضع هؤلاء لتقييم مستمر من العملاء، وفي حال تكرار الشكاوى على أحدهم يتم استبعاده فورا.

رضا العميل

وأكدت أن رضا العميل يقع في مقدمة أولويات التطبيق، ولهذا يحرص القائمون على التطبيق على تقييم رضا العميل عن الخدمة، وفي حال وجود أي قصور يعود الفني لإصلاحه أو يتم تغييره، ويصل الأمر إلى تعويض العميل عن أي خسائر جانبية قد يتسبب فيها الفني خلال عمله.

ولفتت إلى أنه يجري حاليا تطوير التطبيق لتحسين تجربة العميل، في ظل وجود خطط للتوسع إلى دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة المقبلة، وإن كان التركيز الكلي منصب حاليا على السوق الكويتي بشكل أساسي.

تداعيات «كورونا»

وعن تداعيات أزمة كورونا على التطبيق، قالت العلي اننا استفدنا كثيرا من «كورونا»، مشيرة إلى أن أجواء الحظر ضاعفت الحاجة إلى خدمات التطبيق، سواء من العملاء أو مزودي الخدمة، وفي الوقت نفسه كان لنا دور مجتمعي مهم، إذ كان يصلنا مئات الشكاوى من بيوت لديها مشكلة بالكهرباء أو بالتكييف ويحتاجون إصلاحها بأقصى سرعة لارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت أن التطبيق يقدم العديد من الخدمات للعملاء حسب الطلب، اذ يرتفع الطلب في أوقات معينة، على سبيل المثال استعدادا لرمضان، أو في موسم الشتاء على غسيل السيارات، كما يقدم خدمة توفير بيئة آمنة للطفل داخل المنزل وحمايته من مخاطر الوقوع أو الإصابة، وكذلك في أوقات العروض الكبيرة اذ يوفر التطبيق للعملاء خدمة تركيب الغرف والأدوات التي تم شراؤها خلال نصف ساعة دون الانتظار أسبوع أو اكثر لحين وصول الفنيين التابعين للشركة التي تم شراء المقتنيات منها.

وأشارت إلى أن 60% من عملاء التطبيق من النساء، لافتة إلى أن النساء اللاتي تعودن على انتظار الزوج أو الأب والأخ لأيام بهدف التواصل بالعمال والفنيين لأيام لإصلاح شيء بالمنزل، باتت الفرصة متاحة أمامهم للدخول على التطبيق وطلب الخدمة والدفع الإلكتروني بسعر محدد أقل من السوق، مع ضمان جودة الخدمة والكفالة بعد الإصلاح.