القاهرة ـ ناهد إمام



دعت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية في تصريح خاص لـ«الأنباء» الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا العمل المناخي بالكويت للمساهمة بفعالية والمشاركة في مسابقة Climatech run، التي اطلقتها الحكومة المصرية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي في إطار الاستعدادات لقمة المناخ COP27 بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه.



وأشارت وزيرة التعاون الدولي الى أهمية تلك المشاركة الكويتية البناءة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لتعزيز العمل المناخي وابتكار الحلول المستدامة من أجل التغلب على التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مستوى المنطقة والعالم.



وأوضحت المشاط أن مواجهة التداعيات السلبية للمناخ لن يتحقق إلا بمشاركة من كافة الأطراف سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو شركاء التنمية وكذلك المجتمع المدني والشباب.



وأوضحت أن مسابقة Climatech run، تجمع كل هؤلاء الأطراف من خلال جهود منسقة لتحفيز الشباب من مختلف أنحاء العالم على المساهمة بأفكارهم وحلولهم من أجل عرضها وتطبيقها على أوسع نطاق.



ويذكر أن المسابقة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعمل على مسارين رئيسيين حيث تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ، بالإضافة إلى المتخصصين في الفن الرقمي.



ويستمر التقدم للمسابقة لمدة شهر حتى 22 سبتمبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة https://climatechrun.com.