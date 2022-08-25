عبدالحميد الخطيب



سر كبير تحاول الفنانة القديرة اسمهان توفيق ان تخفيه عن الجميع بعد ان طلب ابنها «فارس» منها الا تبوح به لأي احد مهما كان، لكن ما هو هذا السر؟ وما علاقته بحفيداتها؟ وهل ستستطيع ان تكتمه طويلا أم ستبوح به في ظل الصعوبات التي تواجهها وتواجه ابنها من المحيطين بهما؟



أسئلة أجابت عنها توفيق قائلة في تصريح لـ «الأنباء»: يمكن للجميع اكتشاف السر الذي أحمله، وذلك ضمن احداث المسلسل الدرامي الجديد «عند شارع 9»، والذي بدأ عرضه على «MBC1» ومنصة «شاهد VIP»، وهو عمل اجتماعي تشويقي مكون من 8 حلقات ومكتوب بحرفية عالية من الكاتب محمد الكندري، وتم تصويره برؤية إخراجية رائعة لحسين أبل، ويضم فريق عمل مميزا بذل مجهودا واضحا لنخرج في افضل صورة ممكنة.



وتنطلق حكاية المسلسل مع إبلاغ فارس (علي جمعة) بوفاة زوجته الحامل أثناء الولادة، وعند عودته إلى المنزل يصادف امرأة غريبة في شارع 9 تحمل طفلتها وتطلب منه أن يوصلها إلى المستشفى، فيحمل الطفلة بين ذراعيه، ويكتشف أن الأم اختفت خلال لحظات، وهنا يقرر «فارس» أن يربي الطفلة التي أسماها داليا (ايمان الحسيني) مع ابنتيه دلال (ايمان فيصل) وعليا (روان العلي)، ويطلب من والدته كاتمة أسراره أن تحفظ السر، وتمر السنوات وتشهد القصة تحولات عدة تحاول خلالها الجدة ان تساعد حفيداتها في مواجهة بعض الصعوبات، وكذلك تشهد زواج «فارس» في السر من سناء (سلمى سالم)، وعودة رجل من الماضي لتصفية حساب قديم معه.



وتابعت الفنانة القديرة اسمهان توفيق: ما يتم عرضه الآن هو الجزء الاول من العمل، وهناك جزء ثان يدور في نفس الموضوع ويشارك فيه نفس الابطال، مشددة على ان الدراما القصيرة التي انتشرت أخيرا وتتكون من سبع أو ثماني حلقات أثبتت تواجدها، ولها جمهور كبير يتابعها بحماس وشغف، مستدركة: الاعمال الدرامية القصيرة غير مملة لأنه لا يوجد فيها مط أو تطويل، ومن خلالها نقدم للمشاهد رسائل مركزة.



الجدير بالذكر ان مسلسل «عند شارع 9» من تأليف: محمد الكندري، وإخراج: حسين أبل، وبطولة: أسمهان توفيق، علي جمعة، سلمى سالم، أسامة المزيعل، روان العلي، إيمان فيصل، جمال الشطي، هدية بدر، إبراهيم الشيخلي، عبدالله المسلم، غدير زايد، محمد الرمضان، إيمان الحسيني وآخرين.