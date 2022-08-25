تأهل لاعب منتخبنا الوطني للترايثلون عبدالله الرفاعي إلى بطولة العالم «الرجل الحديد» التي ستقام بجزيرة كونا في هاواي 8 أكتوبر المقبل.



وجاء تأهل الرفاعي بعد أن حقق زمناً قدره 9 ساعات و56 دقيقة (رقم كويتي جديد) في منافسات سباق «الرجل الحديدي»، الذي أقيم مؤخرا في مدينة كالمار السويدية، حيث احتل المركز 28 في فئته العمرية من 35 الى 39 سنة.



وفي هذا الصدد، أهدى الرفاعي الإنجاز للشعب الكويتي والاتحاد والنادي الكويتي للترايثلون ولكل من وقف معه وسانده طوال الفترة الماضية سواء من الأهل أو الأصدقاء او الشركات الراعية.