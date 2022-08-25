القاهرة - سامي عبدالفتاح



في احتفالية استثنائية، تسلم لاعبو الزمالك درع الدوري المصري بشكل رسمي بعد لقاء الاتحاد السكندري مساء أمس الأول، الذي انتهى بالتعادل 1-1 في الجولة 32، رغم تقدم الاتحاد السكندري بهدف رائع عبر ابراهيم حسن إلا أن لاعبي الزمالك أدركوا التعادل قبل النهاية عبر المدافع محمود الونش، رغم انهم لعبوا اكثر من 80 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد المدافع الشاب حسام عبدالمجيد لإعاقة إبراهيم حسن وهو في طريقه للمرمى.



وشارك في احتفالية تسليم الدرع عقب اللقاء، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.



وبشكل استثنائي بناء على طلب إدارة النادي، سمح بتواجد ما يقرب من 10 آلاف من مشجعي الزمالك في المباراة، وفي تقليد معتاد من لاعبي الزمالك عقب الفوز بكل مباراة خلال مشوار البطولة، ارتدى لاعبوه قفازات الملاكمة وهم في طريقهم الى أرض الملعب قبل صافرة البداية ردا على شائعات وجود خلافات بين اللاعبين خلال الفترة الاخيرة، وعقب اللقاء استقل لاعبو الفريق حافلة مكشوفة حاملين درع الدوري إلى مقر النادي في منطقة ميت عقبة وسط الآلاف من مشجعي الفريق، حيث كان بانتظارهم حشود كبيرة من مشجعي ومحبي الفريق هناك.



«الهضبة» يحيي حفل «سوبر لوسيل»



الى ذلك، كشفت اللجنة المنظمة لكأس «سوبر لوسيل»، عن إحياء الفنان الكبير عمرو دياب «الهضبة» حفل المباراة والتي تجمع بين الزمالك بطل الدوري المصري، والهلال بطل الدوري السعودي، المقرر إقامتها في الـ 9:00 مساء 9 سبتمبر المقبل، لتدشين ستاد لوسيل أكبر ستادات كأس العالم قطر 2022.