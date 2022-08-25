أسامة أبو السعود



طالب رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بالسماح للوزارة باستثناء الندب للوظائف الاشرافية في المدارس لرؤساء الاقسام والمديرين المساعدين والمديرين والتوجيه الفني وإصدار قراراتهم، ضمانا للاستقرار في المدارس وعدم حدوث ربكة قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وقال العازمي في تصريح صحافي ان هناك قوائم انتظار للعديد من الوظائف الإشرافية، وكل حسب دوره بعد انتهاء الاختبارات والمقابلات في نهاية العام الدراسي السابق، ومع ذلك لم يتم حسمها حتى الآن، مما يهدد بدء العام الدراسي بمشكلات كبيرة تصل الى الشلل التام في بعض المدارس والادارات، مشددا على ضرورة المتابعة الجدية لأعمال الصيانة في المدارس والانتهاء منها قبل بداية العام مع ضرورة توفير العمالة، وليس كما حدث في بداية الاعوام السابقة والتي شهدت نقصا واضحا في اعداد العمالة بالمدارس وتأخر عمليات الصيانة وخاصة التكييف وتجهيز الفصول الدراسية وطلاء ما يلزم وصيانة دورات مياه الطلاب.



ودعا الى محاسبة المقصرين في أداء عملهم في ملف الصيانة وعدم تأخير الأمور الى بداية العام الدراسي وعودة الطلاب الى المدارس ما يشكل كارثة بكل المقاييس، لافتا إلى أن النقابة ستتابع عن كثب جميع المشاكل التي تواجه المدارس مع بدء العام الدراسي لاتخاذ الاجراءات المناسبة من قبل قيادات الوزارة ضد المقصرين وفق القانون.