تشارك الكويت ببرنامج ثقافي مميز ومتنوع بمعرض عمان الدولي للكتاب الذي اختيرت ضيفة شرف لدورته الجديدة التي تنطلق في الأول من سبتمبر المقبل وتستمر 10 أيام.



وقال سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني إن الكويت ستشارك في المعرض بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وأضاف ان مشاركة الكويت بالمعرض باعتبارها ضيف شرف تجسد الاهتمام الكويتي الكبير بالثقافة ومدى الارتباط التاريخي للثقافة في تشكيل الصورة البارزة للكويت التي تعتبر حاضنة تاريخية لكل نشاط ثقافي وانعكاس هذا الاهتمام على دعم قضايانا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



من جانبها، استعرضت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار خلال مؤتمر صحافي بحضور ممثل السفارة مشعل المطيري الفعاليات الثقافة المصاحبة لمعرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية.



وقالت النجار إن الفعاليات تشمل ندوة ثقافية حول (المشهد الثقافي العربي) يشارك فيها بجانبها الوزير المطيري ووزير الثقافة الفلسطيني عاطف ابو سيف ووزيرة الثقافية المصرية نيفين الكيلاني.



وأضافت أن المعرض يشمل برنامجا ثقافيا كويتيا يتضمن ندوة كويتية بعنوان «القدس في عيون الكويت» يحاضر فيها الكويتيان فهد الهندال وعيسى دشتي.



وأوضحت أن الندوة تنقسم إلى جزأين الأول بعنوان «القدس في الرواية الكويتية»، والآخر عبارة عن معرض بعنوان (بريد الكويت وفلسطين - معرض طوابع وصور) يوثق الدعم الكويتي للقضية الفلسطينية.



وأشارت إلى أن الفعاليات الثقافية الكويتية تشمل أيضا ندوة بعنوان «مجلة العربي ودورها في صياغة المشهد الثقافي العربي» يحاضر فيها رئيس تحرير المجلة إبراهيم المليفي، بالإضافة الى ندوة لليافعين ضمن البرنامج الثقافي الكويتي بعنوان «الاسطرلاب الفلكي الصغير» وقراءات قصصية لليافعين.



كما يشمل البرنامج الثقافي الكويتي ندوة حول الدراما الكويتية يحاضر فيها الكويتيان د.فيصل القحطاني والفنان محمد المنصور بالإضافة إلى ندوة أدبية تشارك فيها الروائية الكويتية بثينة العيسى بعنوان «الكتابة وتجربة الكتابة.. الرواية الأخيرة نموذجا».



وقالت الوزيرة الأردنية إن الكويت تحل في المعرض ضيف شرف بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى وبحضور عدد من الأدباء والروائيين والباحثين الكويتيين وبرنامج ثقافي مميز ومتنوع ما بين الندوات وأمسيات فنية وموسيقية ومعرض صور.



وأكدت أن اختيار الكويت يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وبهدف تعزيز العلاقات الثقافية ولإعطاء جمهور معرض عمان الدولي للكتاب فرصة الاطلاع على الجهود الثقافية للبلد الشقيق وعلى تجارب أدبية متميزة في العمل الابداعي وابرز المشروعات الرائدة التي تعمل عليها الكويت والتي تتميز في رسالتها الثقافية للأمة العربية وللإنسان العربي.