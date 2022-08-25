أعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ومدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم عن عظيم التقدير والفخر بالنهج من قبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، والذي ينسجم مع الروح الأبوية ويد العطف التي اعتادوا عليها من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ومن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في رعايتهم وتقديم كل أوجه العون لهم والمساعدة لمواجهة سبل الحياة والعيش بكرامة وبما يكرم شهداء الكويت الأبرار، ويعزز الروح الوطنية والتمسك بالأرض والدفاع عن الوطن، كما ينسجم مع رؤية وأهداف مكتب الشهيد بتخليد شهدائنا الأبرار وتعزيز مكانة شهداء الكويت الأبرار الذين رووا بزكي دمائهم أرض الكويت دفاعا عن شرف الوطن وعزته وكرامته.



كما رفعت أسر شهداء الكويت الأبرار أعظم وأسمى آيات الشكر والامتنان إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف على تكرم سموه بإصدار توجيهاته الكريمة بتحديد موقع لإنشاء نصب تذكاري يتضمن أسماء شهداء الكويت الأبرار يليق بمكانة الكويت.