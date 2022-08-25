سيرت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية رحلة عمرة لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة والذين لم يسبق لهم أداء شعيرة العمرة، عبر برنامج حافل شمل الانطلاق من مبنى الفرع الثاني للجمعية بمنطقة صباح الأحمد وحتى العودة.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري: بتبرع كريم من أهل الخير والمحسنين الكرام في دولة الكويت قمنا بإطلاق هذه الرحلة المميزة التي ضمت معتمرين من الجاليات العربية والآسيوية واستمرت فعالياتها لعدة أيام قضاها المعتمرون ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح الهاجري أن مشروع العمرة الذي أطلقته الجمعية يحقق أحلام الكثير من البسطاء بزيارة بيت الله الحرام، والطواف والصلاة في رحابه الطاهرة والسعي بين الصفا والمروة والشرب من ماء زمزم المبارك، مضيفاً أن أعداد المستفيدين من تلك الرحلة بلغت 49 معتمراً من جنسيات مختلفة.

وبيّن الهاجري أنه يوجد الكثير من أفراد الجاليات الوافدة ينتظرون من يوفر لهم هذه الرحلات الإيمانية المباركة، والتي يتزودون من خلالها بالطاعة والعبادة والعمل الصالح.

لافتا الى أنه من يرغب في التبرع والمساهمة لمشروع العمرة يمكنه ذلك من خلال الاتصال على الخطوط الساخنة للجمعية 98709007 - 98709006، آملين من الحق سبحانه أن يتقبل من المحسنين، وأن يجعل ما يقوم به المعتمرون من دعاء وتكبير وصلاة وسعي وطواف في ميزان حسناتهم،