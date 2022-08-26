23 رخصة جديدة صدرت منذ بداية العام.. رخصتان لمساهمة عامة و21 رخصة لـ «مقفلة»

طارق عرابي

كشف مصدر مسؤول بإدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة عن أن عدد الشركات المساهمة الجديدة التي تم تأسيسها منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر مايو الماضي (5 أشهر) بلغ 10 شركات جميعها شركات مساهمة مقفلة.وأفا

د المصدر بأن إجمالي الرخص التجارية الرئيسية الجديدة التي تم إصدارها منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي، بلغ 23 رخصة بينها رخصتان لشركات مساهمة عامة و21 رخصة جديدة لشركات مساهمة مقفلة.

على صعيد آخر، أكد المصدر أن إجمالي أعداد رخص مراقبي ومدققي الحسابات الجديدة الصادرة خلال نفس تلك الفترة بلغ 3 رخص مزاولة فقط.