أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 4.24% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.



وقالت «الإحصاء» إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.08% في يوليو الماضي على أساس شهري، نظرا لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لاسيما المواد الغذائية والتعليم.



وأضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 7.75% مقارنة بالشهر ذاته من 2021 بينما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنحو 0.07%.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.59% في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.17% فيما ارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 1.86%.



وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.13% في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 4.3% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2021.



وبينت «الإحصاء» أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.03% على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.51% في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 19.05%.



وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 2.67% في حين انخفضت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 2.86%.



ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.