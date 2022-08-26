زار وفد من جمعية النجاة الخيرية سفارة الكويت في مملكة كمبوديا الصديقة، حيث ضم الوفد كلا من إيهاب الدبوس مدير زكاة الفحيحيل التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بالنجاة الخيرية وعبدالله الرويشد مدير إدارة الأيتام بالجمعية، وكان في استقبالهم القائم بأعمال سفارة الكويت في مملكة كمبوديا محمد الحشاش والملحق الديبلوماسي بالسفارة ناصر الحجرف.



وقال الدبوس خلال زيارته للسفارة: نقدم أسمى آيات الشكر والعرفان الى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ولكافة سفراء الكويت في شتى دول العالم، مشيدا بتعاونهم الكبير في رفع اسم الكويت عاليا في شتى المحافل الدولية وإبراز جهودها كعاصمة للعمل الإنساني وواحدة من أهم الدول المصدرة للعمل الخيري عالميا.