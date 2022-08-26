دمشق ـ هدى العبود



بعد موجة الشكاوى والجدل التي اثارها حفل المغنية ريم السواس وسارا زكريا قررت نقابة الفنانين الغاء الحفل ومنع المغنيتين من الغناء في سورية بعد ورود شكاوى كثيرة تلقتها نقابة الفنانين في سورية لاستخدام عبارات ذات محتوى مسيء والفاظا نابية، وكان ليس آخرهم الحفل المرتقب للمغنية ريم السواس في حلب عاصمة الغناء والطرب الأصيل، ما دفع النقابة لاتخاذ مجموعة من القواعد والإجراءات بهدف الحد من هذه الظاهرة.



وفي تصريح لوسائل الاعلام لنقيب الفنانين محسن غازي أكد أن «النقابة ستوقف كل مغني يستخدم الفاظا نابية أو طائفية تحت طائلة المسؤولية».



وبين النقيب أن النقابة ستلزم المغنين بتوقيع تعهد بعدم استخدام هذه الألفاظ، وحذف كل المقاطع السابقة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون ذلك تعميم للجميع سيصدر خلال أيام لأن سورية بلد الفن الأصيل والراقي.



بدوره استغرب نائب النقيب الموسيقار هادي بقدونس في تصريح مماثل حول الجمهور الذي يحضر حفلات بأسعار مرتفعة ليسمع مسبته من المغني؟!



وقد الزمت النقابة ريم السواس التوقيع على تعهد لعدم اطلاق ألفاظ نابية خلال الحفل والأخيرة لم تأت الى النقابة لتوقع.