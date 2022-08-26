كشف رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة عن التشكيلة الجديدة لحكومته، والتي لا تشمل فقط وجوها جديدة، بل أيضا حقائب وزارية لم يسمع بها أحد في العالم من قبل، كان بينها حقيبة للقهوة.



وبعد أن أعيد انتخابه منذ أيام، قال رئيس الوزراء جيمس مارابي إن هذا المنصب، وهو الأول من نوعه في العالم، يظهر التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الرئيسة.



وعن مهام وزير القهوة، قال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، «سيكون تركيز الوزير (كولي) على القهوة والقهوة والمزيد من القهوة».



علاوة على وزير للقهوة، عين مارابي وزيرا لزيت النخيل للمرة الأولى أيضا، وقال أثناء إعلانه عن تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 33 عضوا، «هذه التعيينات تسلط الضوء على الزراعة بطريقة مهمة، حتى نتمكن من رؤية نمو الزراعة في البلاد».



وانتخب جو كولي، أول وزير للقهوة في بابوا غينيا الجديدة، عضوا جديدا في البرلمان، عن منطقة أنجليمب ساوث واجي في منطقة المرتفعات الوسطى.



وتشتهر القهوة التي تصدرها بابوا غينيا الجديدة في السنوات الأخيرة بأنها من الواردات التي عليها طلب كبير، حيث تقدم المقاهي في جميع أنحاء أستراليا والولايات المتحدة واليابان، القهوة المصنوعة من الحبوب المزروعة في هذا البلد.



وتعد القهوة ثاني أكبر سلعة زراعية في البلاد بعد زيت النخيل، إذ تمثل 27% من إجمالي الصادرات الزراعية و6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.