وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح إلى العمل على تطبيق الربط الآلي بين (الداخلية) والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية وتعزيز الإجراءات الأمنية والجمركية في منافذ وموانئ البلاد.

جاء ذلك وفق بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الجمعة خلال قيام الشيخ طلال الخالد بزيارة مفاجئة لميناء الشويخ استمرارا لجولاته على كل قطاعات وزارة الداخلية لمتابعة سير العمل والتعرف على المعوقات وإيجاد الحلول لها.

وشدد الشيخ طلال الخالد على معالجة خروج الحاويات بالشكل الصحيح وعلى عدم خروج أي حاوية إلا بعد تفتيشها من الجهات المعنية للسيطرة على محاولات التهريب.

وثمن جهود رجال أمن المنافذ وموظفي الجمارك على ما يقومون به من جهد كبير في حماية الوطن من كل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تهريب مطالبا إياهم بالمزيد من الحرص واليقظة الدائمة لحماية البلاد من دخول أي ممنوعات أو مواد مخدرة.

وقد استهل الشيخ طلال الخالد زيارته بتفقد مداخل ومخارج ميناء الشويخ واطلع على آلية العمل داخل جمرك الميناء وإجراءات تفتيش الحاويات داخله.

وكان باستقباله عند وصوله الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام الجمارك سليمان الفهد ومدير عام مؤسسة الموانئ بالإنابة عيسى الملا.