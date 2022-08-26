بيروت - ناجي شربل

اقترب منتخب لبنان للرجال في كرة السلة من التأهل لبطولة العالم التي تقام السنة المقبلة، للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2002 و2006 و2010.

وبات "منتخب الارز" على بعد مباراة واحدة من النهائيات، بعد فوزه على منتخب الفيليبين (بلاده احد دول ثلاث تستضيف النهائيات) مساء اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل 85 - 81 (الاشواط 22 - 25، 49 - 47، 68 -63، 85 81) امام جمهور غفير، ضمن النافذة الرابعة من التصفيات الآسيوية الحاسمة.

وشكلت المباراة فرصة للجمهور اللبناني لمشاهدة لاعبين من مستوى عالمي، في طليعتهم الاميركي جوردان كلاركسون اللاعب المجنس في منتخب الفلبين، والذي اختير سادس افضل لاعب في الدوري الاميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين "ان بي آي".

وقد يحسم المنتخب تأهله الاثنين 29 اغسطس في حال تخطيه مضيفه المنتخب الهندي.

وكان منتخب تحت 18 سنة تأهل صباح الاربعاء لنهائيات بطولة العالم التي تستضيفها المجر السنة المقبلة، بفوزه على منتخب الفيلبين ايضاً في العاصمة الايرانية طهران، في الدور ربع النهائي من بطولة آسيا.