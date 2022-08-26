بيروت - أحمد منصور



شن «تيار المستقبل» هجوما عنيفا على وزير الاتصالات جون القرم المحسوب على الرئيس ميشال عون وفريقه، معتبرا أن القرم انخرط في أجندة «عهد جهنم»، وخدمته من منطلق طائفي وعنصري، عبر بعض المستشارين والمقربين منه الذين يمارسون التشبيح وشتى أنواع الضغوط والتهديد والتهويل في وجه المدير العام سالم عيتاني، لإجباره على تنفيذ ما يريدون، بخلاف القانون ومقتضيات الانتظام العام.

وقال التيار في بيان له: يبدو أن «عهد جهنم»، وعلى قاعدة «يا رايح كثر القبايح»، يخوض سباقا مع الوقت الفاصل عن انتهاء ولايته، ويمعن في التشبيح واستباحة مؤسسات الدولة، بمحاولة فرض تعيين وترقية أزلامه بمعزل عن معايير القانون والكفاءة والأحقية والأقدمية، بالاستناد إلى خطاب طائفي بغيض وقبيح، كما يحصل في وزارة الاتصالات.



واستغرب ألا تبادر الجهات المعروفة بمعارضتها للعهد وتياره في الحكومة وخارجها، ولاسيما الجهة التي ينتمي إليها الوزير قرم، لإيقاف هذه الممارسات التي تتسم بالبلطجة وتفوح منها روائح الصفقات مع «التيار الوطني الحر»، وتغطية تحويل الوزارة إلى محمية سياسية وملك لبعض المقربين من الأنسباء والمستشارين الذين يضربون القانون بعرض الحائط، ويستبيحون التوازن الطائفي الموجود.

ودعا البيان الى التحرك السريع والقيام بما يلزم لإيقاف هذه المهزلة، لأن استمرارها بهذا الشكل الطائفي القبيح ينذر بالأسوأ.