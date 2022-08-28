عاطف رمضان



أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، اليوم الجمعة، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنشاء صيانة طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع، إضافة إلى افتتاح جزء من الطريق الرئيسي وثلاثة جسور من وإلى مدينة المطلاع مع التحويلات المرورية التي تربط بالمرحلة الأولى، وأشارت الهيئة إلى أنه يمنع مرور الشاحنات على الجسور العلوية.



من جهة أخرى، أعلنت الهيئة أنه سيتم غلق مدخل ومخرج شارع محمد عبدالله الفارسي من الدائري الخامس بجنوب السرة، واستحداث مدخل لمنطقة الصديق ومخرجين لمنطقة السلام، وذلك فجر غد السبت 27 الجاري.



وأضافت الهيئة أن ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور.