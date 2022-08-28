أكد سفيرنا لدى واشنطن جاسم البديوي أن بلاده تعتز بعلاقاتها المتميزة مع الولايات المتحــدة الأميركيـــة وتسعى الى تطويرها في المجالات كافة وعلى جميع الأصعدة.



وصرح السفير البديوي لدى لقائه مع عبدالعزيز العنجري مؤسس ورئيس مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات بأنه يعتز بثقة القيادة السياسية التي منحته الفرصة لتمثيل بلاده في الولايات المتحدة، التي تمثل حليفا موثوقا به لدى الكويت قيادة وشعبا.



قائلا: «ان العلاقات بين الجانبين في تطور مستمر وممتدة على مختلف الصعد السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وفي المجالات كافة، حيث تسعى الدولتان الى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فالعلاقات بيننا لا تقتصر فقط على المستوى الرسمي وإنما تمتد أيضا إلى المستوى الشعبي».



وأثنى البديوي على مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات قائلا: «مركز ريكونسنس مبادرة كويتية مستقلة وواعدة، انبثقت من قلب المجتمع الكويتي المعروف باهتمامه البالغ بالفكر والثقافة وبناء جسور متينة مع المجتمعات المختلفة». وأضاف: «ما يحظي به مركز ريكونسنس من إشادة وتقدير من بعثات دبلوماسية عاملة بالكويت أوخارجها هو مصدر اعتزاز لنا».



من جانبه، قال العنجري: «سعدت بلقاء السفير جاسم البديوي، وبفرصة الاستزادة من خبرته المهنية التراكمية والممتدة لأكثر من 30 عاما في العمل الدبلوماسي بمواقع مختلفة» واضاف العنجري: «كلي يقين بأن السفير سيدشن مرحلة متميزة من مراحل العمل الديبلوماسي بين الكويت وواشنطن، وسيخلق زخما جديدا لهذه العلاقات المتينة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين»