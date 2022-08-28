2012 شهد أعلى قيمة صفقات بـ 719 مليون دينار.. يليه 2016 بـ 293 مليوناً



شريف حمدي



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن إجمالي قيمة الاستحواذات والاندماجات في بورصة الكويت خلال آخر 10 سنوات بلغ نحو 1.3 مليار دينار لـ 33 عملية بين إلزامية واختيارية وعن طريق الضم.



وتعتبـــر صفقـــــات الاستحواذ والاندماج الكبرى من المحفزات ذات الأثر الإيجابي التي تنشط الأسواق وتدفعها في الاتجاه الصاعد، وفي هذه الآونة تعيش بورصة الكويت حالة مماثلة يلعب فيها استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على 100% من أسهم أهلي متحد البحرين كمحفز رئيسي يتجاوب معه السوق منذ عدة جلسات بشكل إيجابي، فضلا عن الاندماج المنتظر بين بنكي الخليج والأهلي.



يأتي ذلك إلى جانب الاندماج بين مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، ناهيك عن صفقة اندماج شركة العقارات المتحدة مع شركة الضيافة القابضة وشركة أبراج المتحدة القابضة.



ووفقا للبيانات الصادرة عن هيئة أسواق المال في تقرير السنوي الحادي عشر، فإن قيمة الاستحواذات بأنواعها سواء إلزامي أو اختياري أو بطريق الضم بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار دينار خلال آخر 10 سنوات، حيث تنوعت الصفقات كما يلي:



أولا: استحواذات إلزامية، وبلغ عددها 22 صفقة بقيمة تصل إلى نحو 1.06 مليار دينار.



ثانيا: استحـــواذات اختيارية، بلغ عددها 4 صفقات بقيمة تصل إلى 140.8 مليون دينار.



ثالثا: استحواذ منافس، بصفقة واحدة بلغت قيمتها نحو 9.25 ملايين دينار.



رابعا: اندماج عن طريق الضم، بواقع 6 صفقات بلغت قيمتها65.1 مليون دينار.



قيمة الصفقات



وأظهرت البيانات أن عام 2012 جاء على رأس قائمة أعلى السنوات لجهة قيمة صفقات الاستحواذات والاندماجات، حيث تشكل 55.3% بما يعادل 719 مليون دينار من إجمالي قيمة الاستحواذات خلال آخر 10 سنوات، وحل عام 2016 كثاني أعلى الأعوام لجهة قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بـ 293.13 مليون دينار، ليحل العام 2015 ثالثا بنحو 153.644 مليون دينار، فيمـا جاء عام 2018 رابعـا بـ 45.14 مليون دينار، وعام 2019 في المرتبة الخامسة بواقع 20.98 مليون دينار.



وجاء العام 2017 في المرتبة السادسة بنحو 19.38 مليون دينار، وجاء سابعا عام 2014 بواقع 8.68 ملايين دينار، ثم ثامنــا عــام 2020 بـ 1.13 مليون دينار، ليأتي في المرتبة التاسعة العام 2021 بواقع 1.46 مليون دينار، يليه العام 2013 في المرتبة العاشرة بـ 584.6 ألف دينار.عدد الصفقات



وبينت الأرقام أن العام 2016 شهد أكبر عدد صفقات خلال الـ 10 سنوات الماضية بواقع 5 صفقات استحواذ واندماج من بينها 3 صفقات استحواذ إلزامي بـ 285.7 مليون دينار، وصفقة اندماج عن طريق الضم بـ 7.3 ملايين دينار، واستحواذ منافس بـ 90.25 ألف دينار.



وحلت 4 سنوات في المرتبة الثانية لجهة عدد الاستحواذات بواقع 4 عمليات استحواذ لكل منها من بينها عام 2012 الذي شهد 4 عمليات استحواذ إلزامي بواقع 719 مليون دينار، وعام 2014 شهد 3 عمليات استحواذ إلزامي بـ 7.27 ملايين دينار وعملية استحواذ اختياري بـ 1.4 مليون دينار، يأتي ذلك إلى جانب عام 2018 والذي شهد صفقة استحواذ إلزامي بـ 5.55 ملايين دينار، وصفقتي استحواذ اختياري بـ 10.52 ملايين دينار، وصفقة اندماج عن طريق الضم بـ 29.06 مليون دينار، يأتي ذلك إلى جانب عام 2021 الذي شهد 3 صفقات استحواذ إلزامي بـ 131.49 ألف دينار، وصفقة اندماج عن طريق الضم بـ 1.33 مليون دينار.



وحل ثالثا عام 2015 بـ 3 صفقات من بينها استحواذ إلزامي بـ 18.37 مليون دينار، وآخر اختياري بـ 128.86 مليون دينار، واندماج بطريق الضم بـ 6.4 ملايين دينار، وكذلك عام 2013 بـ 3 صفقات استحواذ إلزامي بـ 584.6 ألف دينار.



وجاء رابعا عام 2017 بصفقتي استحواذ إلزامي بـ 19.38 مليون دينار، يليه عام 2019 بصفقتي استحواذ عن طريق الضم بقيمة 20.98 مليون دينار، ثم عام 2020 بصفقتي استحواذ إلزامي بقيمة 2.13 مليون دينار.



تجدر الإشارة إلى أن عام 2017 شهد إحدى كبريات الصفقات خلال الفترة الأخيرة وهي صفقة استحواذ شركة شركة أديبتيو ايه دي انفستمنتس اس بي سي ليمتد الإماراتية على «أمريكانا».