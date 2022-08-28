حنان عبدالمعبود

أعلن رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د.محمد الغانم أن سرطان المثانة البولية يصيب نحو 450 ألف شخص سنويا حول العالم حسب الإحصاءات العالمية، مشيرا إلى أن 90% من حالات الإصابة تحدث لأشخاص تجاوزوا عمر 55 عاما.



وقال الغانم في تصريح له إن سرطان المثانة البولية نوع شائع من السرطانات قد يصيب الرجال والنساء على حد سواء، منوها إلى أن أهم أعراض المرض ألم خلال التبول، وألم في الظهر مع كثرة التبول، دم في البول، مع ظهور لون أحمر فاتح أو غامق.



وأضاف: أهم أسباب هذا السرطان التدخين، فهو يتسبب في تراكم المواد الكيميائية الضارة في البول، ما يؤدي إلى تلف بطانة المثانة البولية، ويزيد من فرص الإصابة بالسرطان، وكذلك التقدم في العمر، والتعرض لبعض المواد الكيميائية، مثل الأشخاص الذين يعملون في صناعة الأصباغ والجلود، لافتا الى أن التهابات المثانة البولية المزمنة قد تزيد من خطر ووجود تاريخ عائلي للإصابة بهذا السرطان. وتابع: تتلخص طرق الوقاية من سرطان المثانة في الامتناع عن التدخين، وتوخي الحذر عند التعامل مع المواد الكيميائية، ومن الضروري الالتزام بنظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات.