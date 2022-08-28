بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي حرص الوزارة على تعليم وتدريس كتاب الله تعالى (حفظا وفهما) لأبنائها ونزلائها في قطاع الرعاية الاجتماعية من خلال مشروع حلقات القرآن الكريم بدعم من الأمانة العامة للأوقاف، والتي تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية.



وأشار السبيعي في تصريح صحافي إلى أن هذا المشروع يخدم الفئات الخاصة في الدور الإيوائية من المسنين والأحداث والمعاقين والحضانة العائلية بخطة مدروسة تعمل وفق آلية عمل منظمة تناسب الفئة العمرية والعقلية والمقدرة الاستيعابية.



وأضاف انه لا يخفى جهود إدارة التوعية والإرشاد في ربط الفئات الخاصة بكتاب الله عز وجل من خلال الأنشطة والبرامج وتوفير البيئة المناسبة واختيار الأئمة والمحفظين المتميزين في طرق تعليم الحفظ الحديثة للأبناء وتهيئتهم للمشاركة في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم والتي تقام تحت رعاية سامية، بالإضافة إلى المسابقات المختلفة على مدار العام.



وتوجه السبيعي بالشكر إلى الأمانة العامة للأوقاف على دعمها الدائم لقطاع الرعاية الاجتماعية.