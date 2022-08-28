عاطف رمضان



أوصت وزارة الأشغال العامة بترسية مناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي «المبنى 2» على إحدى الشركات الصينية بمبلغ 227.2 مليون دينار.



وطلبت الوزارة في توصياتها بأنه في حال عدم الموافقة على الترسية لهذه الشركة تتم الترسية على شركة تركية أخرى. وعلمت «الأنباء» أن جهاز المناقصات لم يوافق على طلب الوزارة، مطالبا «الأشغال» بموافاته بتوصية واضحة، وكذلك طلب من الوزارة مطالبة المناقصين بتمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة في المناقصة، وذلك استنادا الى قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.