ضمن الاستعدادات الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وتحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، تقدم إذاعة الشارقة ضمن برامجها للاحتفال بالمناسبة، برنامجا إذاعيا خاصا يضم العديد من الفقرات التي تسلط الضوء على الدور الكبير والريادي والملهم للمرأة الإماراتية في مسيرة البناء والتقدم والعطاء في الدولة، في شتى الحقول والقطاعات.



ويبث البرنامج على الهواء مباشرة، حيث يستعرض دور المرأة الإماراتية في تطور وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد حتى الوقت الحاضر.



يشارك في مداخلات البرنامج نخبة من الفعاليات النسوية التي تتضمن قيادات من مختلف المؤسسات المحلية والخليجية والعربية، إضافة إلى أسماء لامعة في مجالات إبداعية مختلفة ومنها الأدب والشعر والفنون والثقافة والرياضة، كما يشترك فيه مجموعة من النسوة الرائدات اللواتي قدمن جهودا استثنائية حتى أصبحن رمزا ملهما للأجيال في العطاء والتميز.



وعن البرنامج، قالت مديرة برامج إذاعة الشارقة أمل العويس: «احتفالا بهذه المناسبة السعيدة، وكتعبير بسيط عن دور المرأة الإماراتية تقدم إذاعة الشارقة برنامجا مفتوحا يتناول وجهة نظر المجتمع المحلي والخليجي عن دورها المؤثر، كما يسلط الضوء على إبراز مكانتها وما وصلت إليه عالميا بعد أن حققت مجموعة من الإنجازات التي تدعو للفخر دون أن ينسى بصمات النسوة العاملات، وربات البيوت في تربية الجيل على القيم الراسخة».



وأشادت العويس بدور المرأة الإماراتية في بناء الوطن، وعلى كافة الصعد، حيث قالت: «لا شك أن الدور الكبير للمرأة في البناء الحضاري يعكس المكانة المميزة التي تحتلها المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي فتحت أمامها كل آفاق التقدم، ومنحتها الفرصة لتشارك أخاها الرجل في كل المجالات، وقد أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها، وحازت تقدير واحترام الجميع».



أما معدة ومقدمة البرامج في إذاعة الشارقة الإعلامية عائشة الحمودي، فأكدت أن البرنامج يعكس نظرة العالم للمرأة الإماراتية وتقديره لها، وأضافت: «بسبب الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في الدولة للمرأة الإماراتية فقد تمكنت من تحقيق منجزات مهمة بوقت قياسي في جميع القطاعات، وباتت مثالا يحتذى به، وتمكنت من تحقيق نجاحات يفتخر بها الوطن».



ويستضيف البرنامج من الإمارات كلا من: رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام د.أحمد بن محمد الجروان، ومستشار للشباب وسفير للهوية الوطنية الإماراتية سهيلة الوالي وهي رئيسة رابطة التواصل الاجتماعي، وعضو مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس إدارة نادي الثقة/ فرع الفتيات كلثم المطروشي، ومن سلطنة عمان عضو المجلس البلدي في محافظة الظاهرة الشيخة عائشة سالم راشد البلوشي، ميمونة بنت عبدالله بن سليمان المجرفية عضو مجلس إدارة غرفة الظاهرة رئيسة لجنة صاحبات الأعمال، ورئيسة لجنة تنظيم سوق العمل، ورئيسة فريق سيدات ناجحات التطوعي التابع لنادي عبري.



ومن الكويت يستضيف البرنامج فوزية العلي من المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب في الكويت، ومن جمهورية مصر د.حسام فاروق خبير الاتصال السياسي وأستاذ الإعلام السياسي في جامعة القاهرة، ود.سماء سليمان عضو مجلس الشورى المصري وأستاذ العلاقات الدولية، أما من المملكة الأردنية الهاشمية فيستضيف البرنامج الأستاذ الزائر في جامعة الشارقة وزير الثقافة السابق د.صلاح الجرار، وكاتبة القصة القصيرة والمقال الصحافي وزيرة الثقافة السابقة بسمة النسور، ومن البحرين حنان الخياط، وهي عضو في جمعية الرفاع النسائية الثقافية الخيرية وعضو سابق في الاتحاد النسائي البحريني.



وسيقدم البرنامج الاحتفالي المذكور على أثير إذاعة الشارقة كل من الإعلاميين عائشة الحمودي وجمال السميطي، بين الساعة 5 و6 مساء بتوقيت الإمارات، ويتخلله العديد من الفقرات الترفيهية، والجوائز الثمينة.