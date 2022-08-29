تزامنا مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية والاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، أطلقت إدارة الأﭬنيوز فعالية العودة إلى المدارس لتلبية متطلبات الزوار في التسوق من مستلزمات الدراسة والأدوات المدرسية، وقد بدأت الفعالية يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 3 سبتمبر، وذلك في منطقة غراند بلازا.



ويهدف المعرض الذي يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، لجمع مختلف المستلزمات والمنتجات المدرسية في مكان واحد، وذلك لتسهيل رحلة تسوق الزوار للاستعداد لبداية الدراسة، حيث احتضن المعرض 24 محلا من المحلات الموجودة في الأﭬنيوز، مثل: ماركس وسبنسر، بوتري بارن للأطفال، ديزني، سنتر بوينت، فيرجن ميجا ستور، ديكاثلون، ذي أثليتس فوت، ايكيا، سامسونايت، زوايا، السرحان، أكو، هيرشل، شامبيون، سوبر دراي، اتش اند اس، كامبو مارزيو، كفراتي، بوردرز، كليرز ومكتبة آفاق.



وشارك في المعرض كل من كيدزانيا، كويست وتيك زون لإضفاء المزيد من المتعة والترفيه على الزوار من الصغار من خلال إقامة العديد من الأنشطة الممتعة للأطفال مثل الفنون والحرف اليدوية، الرسم على الوجه والتلوين والكثير من الأنشطة الترفيهية، وتم تصميمه على شكل مجسمين من الباص المدرسي، حيث اتخذت المحلات المشاركة مكانا في داخل الباص في أجواء تحاكي المدرسة، كما حظي المعرض بإقبال كبير من الزوار الذين أشادوا بتلك الفعالية التي جمعت مختلف أساسيات المدرسة من الحقائب والأزياء والأحذية وأكسسوارات الدراسة، وهو ما جعل مهمة التسوق للاستعداد للدراسة أكثر متعة وسهولة.



وأكدت إدارة الأﭬنيوز أن معرض العودة إلى المدارس يهدف أيضا إلى دعم المحلات الموجودة بداخل الأﭬنيوز، من خلال احتضان المعرض لعدة محلات لعرض منتجاتهم التي تتعلق بالمدارس، معربة عن سعادتها بالتفاعل المستمر من قبل الزوار مع المعرض.