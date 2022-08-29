دعت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان كل قطاعات العمل الإغاثي الرسمي والأهلي على مستوى العالم إلى تقديم المساعدات اللازمة للمناطق المتضررة من السيول في باكستان، مؤكدة مقتل نحو ألف إنسان وتضرر أكثر من 30 مليونا منها، لافتة الى أنها تعد كارثة إنسانية بكل المقاييس تستدعي تضافر الجهود الرسمية وغيرها من أجل رفع آثارها بأسرع وقت ممكن.



وقالت الجمعية في بيان لها إن الأمن الإنساني يعتبر واحدا من أهم الدعائم والركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر، لاسيما أن القيم الإنسانية والعديد من المبادئ الراسخة دوليا تؤكد ضرورة الإسراع في مد يد العون لرفع آثار الكارثة، مذكرة بما ورد في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على: «لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه».



وأوضحت ان إغاثة شعب باكستان تعد من أبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية، فضلا عن المبادئ الإنسانية، داعية منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والدول الخليجية الى اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة هذا الشعب المسلم الشقيق الذي يعيش ملايين الناس فيه الآن بالعراء دون أهم الاحتياجات والضرورات الإنسانية ومقومات الحياة، آملة أن تكون حكومة الكويت بمؤسساتها الخيرية في طليعة المبادرين لتلبية هذا النداء كما عودتنا دوما.