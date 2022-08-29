2.6 مليون جملة العاملين يشكلون 58% من السكان.. 1.9 مليون منهم بـ «الحكومي» و«الخاص»

الجالية الهندية الأكبر في الكويت بأكثر من 863 ألف شخص.. يليهم المصريون بـ 610.8 آلاف

448.3 ألف مواطن ومواطنة في سوق العمل.. 372.8 ألفاً بالحكومة.. و75.5 ألفاً بـ «الخاص»

المصريون يتصدرون الوافدين في سوق العمل بـ 447.8 ألفاً.. يليهم الهنود بـ 429.2 ألفاً

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن هيئة المعلومات المدنية أن عدد سكان الكويت زاد خلال أول 6 أشهر من 2022 بواقع 78.71 ألف نسمة، حيث زاد إجمالي عدد السكان من 4.38 ملايين نسمة بنهاية ديسمبر 2021 إلى 4.46 ملايين نسمة بنهاية يونيو 2022.



وزادت أعداد الوافدين بنهاية يونيو 2022 بواقع 65.288 ألف مقيم ومقيمة ليبلغ عددهم 2.96 مليون مقارنة مع 2.89 مليون في نهاية 2021، بينما زادت أعداد المواطنين عن الفترة ذاتها بواقع 13.4 ألف مواطن ومواطنة ليبلغ عددهم في يونيو 2022 نحو 1.5 مليون مواطن ومواطنة، مقارنة مع 1.48 مليون في نهاية ديسمبر 2021.



وفيما بلغ إجمالي عدد سكان الكويت بنهاية يونيو الماضي نحو 4.464 ملايين نسمة، شكل المواطنون 34% منهم بواقع 1.5 مليون مواطن ومواطنة، فيما يستحوذ الوافدون على 66% من جملة سكان الكويت بواقع 2.96 مليون مقيما ومقيمة.



وتشير الأرقام إلى أن 58% من سكان الكويت يعملون، إذ بلغت جملة العاملين في البلاد نحو 2.6 مليون عامل وعاملة 73% منهم يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص بواقع 1.9 مليون نسمة، و27% منهم يعملون كعمالة منزلية بواقع 693.22 ألف عامل وعاملة منزلية.



وتظهر أرقام قائمة أعلى 10 جنسيات وافدة موجودة داخل الكويت، تصدر الجالية الهندية لرأس القائمة إذ تشكل 19% من إجمالي سكان الكويت بأكثر من 863 ألف هندي وهندية، يشكلون في مجملهم نحو 57% من المواطنين الكويتيين، وكان لافتا زيادة أعداد تلك الجالية خلال أول 6 أشهر من العام 2022 بواقع 26.928 ألف هندي وهندية.



وجاء في المرتبة الثانية الجالية المصرية والتي تشكل 14% من إجمالي سكان الكويت بواقع 610.86 آلاف مصري ومصرية، يشكلون في مجملهم نحو 41% من إجمالي المواطنين.



وحل في المرتبة الثالثة الجالية البنغلاديشية والتي تستحوذ على 6% من سكان الكويت بواقع 248.33 ألف بنغلاديشي وبنغلاديشية، يشكلون في مجملهم 17% من إجمالي المواطنين.



وجاءت الجالية الفلبينية في المرتبة الرابعة إذ تستحوذ على 5% من إجمالي السكان بواقع 236.66 ألف فلبيني وفلبينية يشكلون 16% من إجمالي المواطنين الكويتيين.



وحل في المرتبة الخامسة الجالية السورية والتي استحوذت على 4% من إجمالي سكان الكويت بواقع 160.22 ألف سوري وسورية، يشكلون 11% من إجمالي عدد المواطنين.



وجاء في المرتبة السادسة الجالية السعودية والتي تشكل 3% من إجمالي سكان الكويت بواقع 133.96 ألف سعودي وسعودية، يشكلون 9% من إجمالي عدد المواطنين.



وحل سابعا الجالية السريلانكية بواقع 102.7 ألف شخص يشكلون 2% من إجمالي سكان الكويت، بينما تبلغ نسبتهم إلى إجمالي أعداد المواطنين نحو 7%.



وفي المرتبة الثامنة حلت الجالية الباكستانية بنسبة 2% من إجمالي السكان وبعدد 92 ألف باكستاني وباكستانية، يشكلون 6% من إجمالي أعداد المواطنين الكويتيين.



وجاءت الجالية الأردنية في المرتبة التاسعة بنسبة 1% من إجمالي السكان بما عدده 62.97 ألف أردني وأردنية، يشكلون 4% من إجمال أعداد المواطنين والمواطنات الكويتيين.



بينما حلت الجنسيات الأخرى في المرتبة الرابعة بـ 10% من إجمالي السكان بما عدده 451.45 ألف مقيم ومقيمة، يشكلون 30% من إجمالي أعداد المواطنين والمواطنات.



الحكومي والخاص



وبلغ إجمالي العاملين في الكويت من مواطنين ومقيمين نحو 1.9 مليون نسمة، 25% منهم يعملون بالقطاع الحكومي بواقع 483.2 ألف مواطن ومقيم، و755 منهم بالقطاع الخاص بواقع 1.428 مليون مواطن ومقيم.



ولجهة أعلى الجنسيات في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص فقد استحوذ الكويتيون والمصريون والهنود على 68% من القوى العاملة في البلاد كالتالي:



1- الكويتيون: استحوذوا على 23% من العمالة بواقع 448.3 ألف مواطن ومواطنة.



2- المصريون: استحوذوا على 23% من العمالة بواقع 447.85 ألف مصري ومصرية.



3- الهنود: يشكلون 22% من العمالة بالقطاعين بواقع 429.29 ألف هندي وهندية.



القطاع الحكومي



أما في القطاع الحكومي، فقد بلغ إجمالي عدد العاملين 483.2 ألف مواطن ومقيم، فيما جاء ترتيب أعلى الجنسيات عملا بالقطاع كالتالي:



1- الكويتيون: يشكلون 77% من قوة العمل الحكومي بواقع 372.8 ألف مواطن ومواطنة.



2- المصريون: يشكلون 8% من قوة العمل الحكومي بواقع 38.9 ألف مصري ومصرية.



3- الهنود يشكلون 5% من إجمالي العاملين بالقطاع الحكومي بواقع 24.79 ألف هندي وهندية.



القطاع الخاص



وفيما بلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص 1.42 مليون نسمة، حل الكويتيون كرابع أكبر قوة عمل في القطاع الخاص، حيث جاءت ترتيب أعلى الجنسيات عملا بالقطاع كالتالي:



1- المصريون: استحوذوا على 29% من إجمالي العاملين بالقطاع بواقع 408.9 آلاف مصري ومصرية.



2- الهنود: استحوذوا على 28% من قوة العمل بالقطاع الخاص بواقع 404.5 آلاف هندي وهندية.



3- البنغلاديشيون: استحوذوا على 11% من قوة العمل بالقاطع بواقع 150.655 عاملا وعاملة.



4- الكويتيون: استحوذوا على 5% من قوة العمل بالقطاع الخاص بواقع 75.5 ألف مواطن ومواطنة.



العمالة المنزلية



كشفت البيانات أن إجمالي العاملين بالمنازل في الكويت حتى يونيو 2022 بلغ 693.22 ألف وافد ووافدة يشكلون 26.6% من جملة العاملين في الكويت، فيما استحوذت 4 جنسيات على نحو 93% من عدد العمالة المنزلية بالبلاد بنحو 642 ألف عامل وعاملة، جاء توزيعهم النسبي والعددي كالتالي:



1- الهنود: يستحوذون على 45.6% من إجمالي العمالة المنزلية في الكويت بواقع 316.18 ألف هندي وهندية ويشكلون 12.1% من جملة العاملين في البلاد.



2- الفلبينيون: يشكلون 23.7% من إجمالي العمالة المنزلية بواقع 163.95 ألف فلبيني وفلبينية، يشكلون 6.3% من جملة العاملين في البلاد.



3- البنغلاديشيون: يشكلون 11.9% من العمالة المنزلية بواقع 82.27 ألف عامل وعاملة يشكلون نحو 3.25% من جملة العاملين في الكويت.



4- السريلانكيون: يشكلون 11.55% من إجمالي العمالة المنزلية بواقع 79.37 ألف عامل وعاملة يشكلون 3% من إجمالي العاملين في الكويت.



نسبة كل جالية من إجمالي الوافدين



أظهرت الأرقام أن التوزيع النسبي للوافدين وفقا للجنسية قياسا إلى إجمالي الوافدين جاء كما يلي:

٭ 29% هنود.



٭ 21% مصريون.



٭ 8% بنغلاديشيون.



٭ 8% فلبينيون.



٭ 5% سوريون.



٭ 5% سعوديون.



٭ 3% باكستانيون.



٭ 3% سريلانكيون.



٭ 2% أردنيون.



٭ 15% جنسيات أخرى.