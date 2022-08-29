أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إصدار أمر تغييري بتخفيض وزيادة وتمديد عقد انشاء خط أنابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة شمال الكويت المبرم مع شركة المجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة والمقاولات الوكيل المحلي لشركة لارسن آند توبرو الهندية، حيث جاء طلب الشركة بتخفيض مبلغ مليون دينار وزيادة مبلغ 881 ألف ينار من قيمة العقد.



وطلبت «نفط الكويت» كذلك بتمديد العقد لمدة 242 يوم من 29 ابريل 2022 الى 26 ديسمبر 2022.



وقالت المصادر إن شركة نفط الكويت قد منحت عقد المشروع في عام 2019 لشركة النفط والغاز الهندية لارسن آند توبرو وتبلغ قيمة المشروع 450 مليون دولار، وهو مشروع استراتيجي لتصدير الغاز من شمال الكويت إلى مصفاة ميناء الأحمدي، وسيبلغ طول خط أنابيب تصدير الغاز والمرافق المرتبطة به عند اكتماله 145 كيلومترا.



وذكرت أن «جهاز المناقصات» أفاد شركة نفط الكويت بعد الاختصاص بإصدار الأمر التغييري، وذلك استنادا لأحكام المادة رقم 74 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، فيما وافق الجهاز على التمديد الزمني الثاني لتنفيذ العقد الى نهاية ديسمبر المقبل.



وكانت شركة نفط الكويت طلبت التمديد الأول للعقد في شهر فبراير الماضي من دون أي زيادة على قيمة العقد.



من جهة ثانية، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت طلبت استكمال النواقص لعطاءات مناقصة تزويد وتركيب معدات مركز الإنتاج المبكر رقم 50 مع 3 شركات محلية قد تقدمت بعروضها المالية للمشروع.