أعلنت مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تحقيق معدل نقاط بلغ 93.24 نقطة، في تقييم ميداني موسع يختص بإدارة المخاطر، والذي أجرته مجموعة من شركات التأمين العالمية الرائـدة في هذا المجال، ومن بينها شركة إيلانتس البريطانية المتخصصة بهندسة وإدارة المخاطر، وشركــة مارش الأميركيـــة، والمجموعــة الأميركية العالمية AIG، وهي شركات متخصصة في توفير التغطيات التأمينية. وفي هذا السياق، أعرب نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي عن اعتزازه بإحراز هذا المعدل المرتفع، الذي يعد الأعلى في تاريخ المصفاة، مؤكدا أنه يعكس مدى حرص الشركة والمصفاة على تطبيق خطط استراتيجية احترافية ودقيقة، للحد من المخاطر المحتملة بمختلف أشكالها، وبالتالي تأمين سلامة العاملين والمحافظة على منشآت الشركة، والحيلولة دون وقوع أي حوادث عرضية قد تؤثر سلبا على عمليات الإنتاج.



وأشار بهذا الصدد إلى أن بلوغ المصفاة هذا المستوى هو إنجاز غير مسبوق، يظهر تميز وكفاءة العاملين في المصفاة، وحرصهم على التقيد الصارم بضوابط واشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة، التي تنفذها المصفاة وفقا للمعايير المتبعة في كبرى مصافي تكرير النفط العالمية.



وأكد العجمي أن تحقيق هذه النتيجة المتقدمة يأتي في ظل التحديات الأخيرة التي واجهتها المصفاة والمتمثلة في توسع أعمالها وزيادة عدد أصولها ومشاريعها، بإنشاء وتشغيل مشروعي الوقود البيئي وخط الغاز الخامس، موضحا أن المصفاة حققت تقدما ملحوظا في معدلات تقييمها خلال العامين الأخيرين، مقارنة بالمستوى الذي كانت قد حققته في عام 2020، والذي بلغ حينها 88.48 نقطة، وفي عام 2018 الذي بلغ 81.55 نقطة. وأشاد العجمي في هذه المناسبة بجهود العاملين في المصفاة، مؤكدا أنهم أظهروا التزاما دقيقا بإجراءات وضوابط السلامة والاعتمادية، وقدرة متميزة على الابتكار، الأمر الذي مكنهم من تطوير الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، والتعامل مع التحديات المختلفة بكفاءة، كما نوه بالدعم الذي حصلت عليه المصفاة من قبل الإدارة العليا في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية.